4 نباتات لتخفيف ألم الصداع النصفي

النعناع واليانسون يقلل من نوبات الصداع النصفي

إليكِ بعض أنواع النباتات التي يمكن أن تساعد في تخفيف ألم الصداع النصفي الذي تصاب به النساء والرجال معاً ومنها:

1- الشاي والقهوة

غالباً ما ينصح بهما أثناء نوبة الصداع، حيث يكثر الكافيين، فإنَّ كوباً من القهوة الثقيلة يمكن أن يقلل من شدَّة الصداع، خصوصاً لدى من يشربون القهوة باستمرار، ويستهلكون بانتظام كميات من القهوة أو غيرها من المنتجات التي تحتوي على الكافيين.

2- النعناع

يعمل على تخفيف الألم بشكل سريع لأنَّه يحتوي على زيت عطري، ويتكون علاج الباراسيتامول من زيت النعناع، ويتم دهن القليل من زيت النعناع على الرقبة والجبين وشحمة الأذن وأماكن الصداع.

3- الينسون

يقلل من نوبات الصداع النصفي، لأنَّه يحدُّ من وتيرة شدِّ الأعصاب وبالتالي يخفف الألم والغثيان والقيء.

4- لحاء نبات الصفصاف الأبيض

تنتج الشركات الطبيَّة الأسبرين الطبيعي من هذا النبات، وعمره ما يقرب من 2000 عام، ويخفف الأسبرين الصداع، خصوصاً إذا كان مصحوباً بالحمى، ويتم غلي اللحاء وتصفيته ويشرب منه 3 إلى 5 أكواب يومياً، لكنَّه لا يفضل للنساء الحوامل، حيث إنَّ له أعراضاً جانبيَّة مثل القرحة وغيرها.

الموظفين من وضع شاشة الحاسوب في مواجهة النافذة والنظر في اتجاهها أثناء العمل أمام الشاشة، وذلك لأنَّ أشعة الشمس الساقطة عليها عبر النافذة تتسبب في إجهاد العين وإصابتها بالإبهار،

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