اكتشفي أسرار رشاقة بلاد المونديال

البرازيل يعتمدون على سر من أسرار الطبيعة للحصول على الرشاقة المطلوبة

على هامش الإستعدادات المونديالية، لا بد أن يتحضر الجميع لمشاهدة المباريات بخصر نحيل وقد ممشوق، وبحسب ما جاء في موقع "ياهو" إليكم هذه الحيل التي تجعل السكان حول العالم يبدون بجسم رشيق.

- نبدأ من البرازيل البلد الذي يستضيف المونديال، لا بد أن نكشف لكم أن الناس في البرازيل يعتمدون على سر من أسرار الطبيعة للحصول على الرشاقة المطلوبة، ومرد ذلك استهلاكهم الأرز والفاصولياء في كل وجبة. فهاتان المادتان الغذائيتان فقيرتان بالدهون لكن غنيتان بالألياف التي تلعب دوراً في تثبيت معدل السكر في الدم وتخفّض احتمال الزيادة في الوزن بنسبة 14%. أقل

- في اليابان، يميل الناس إلى أخذ قيلولة بعد كل وجبة الطعام، إيماناً منهم بأنّ قلة النوم تخفض معدل هرمون الليبتين المسؤول عن نقل رسالة الشبع إلى الدماغ. أقل

- في المكسيك، يتناول الناس عشاءهم ما بين الساعة الثانية والرابعة بعد الظهر. وبهذه الطريقة، يخفّ استهلاكهم للطعام ليلاً وتزيد شهيتهم في الصباح. أقل

- في انجلترا، يميل الناس إلى تناول وجبات صغيرة. وقد اعتادوا على هذا الروتين إذا صح التعبير، منذ الحرب العالمية الثانية. أقل

- في فرنسا، تستغرق كل وجبة من وجباتهم معدل 33 دقيقةً خلال أيام الأسبوع و43 دقيقةً في نهاية الأسبوع. وقضاء كل هذا الوقت في الأكل، يدفع بالناس إلى تناول الطعام ببطء، ويمنح دماغهم الوقت الكافي لتسجيل الشعور بالشبع. أقل

شاهدي أيضاً:

بالصور: مكياجك من وحي كأس العالم

بالصور:تألقي بطلاء أظافرك من وحي كأس العالم

للرجال: استوحي تسريحة شعرك من نجوم كرة القدم

إطلالات نجوم كرة القدم الأكثر أناقةً في العالم