5 نصائح: كيف تصبحي إمرأة أنيقة؟

من المهم جدا إيجاد الملابس التي تناسبك

تسأل النساء هذا السؤال كثيرا: كيف أصبح أكثر أناقة. ونجيب أول شيء يجب أن تقومي به، سيدتي العزيزة، هو أن تفهمي معنى الأناقة. الشخص الأنيق يجب أن لا يكون متعصبا للموضة. في الواقع، لكل شخص أسلوبه المتفرد، الذي يساعد على كشف شخصيته ، مزاجه وحتى أحلامه. المرأة الأنيقة تجيد إختيار الملابس التي تلائمها. لذا، دعينا نبدأ من الخطوة الأولى.

نصيحة #1 تعلمي!

أفضل طريق لتعلم شيء جديدة هو البحث عن أمثلة جيدة. لذا، وحتى تصبحي خبيرة في الموضة، يجب أن تتعلمي "قوانينها". نحن لا ندعوك لتعلم النظريات وأنما الأسلوب، اختاري شخص تعتقدين بأنه يمثل الأناقة لك، وتعلمي منه طريقة تنسيق الالوان ودمج الأزياء. تابعي القنوات المتخصصة بالموضة على التلفاز والانترنت واشتركي بمجلات الموضة لتعرفي الجديد، والمميز، ثم ضعي أفكارا إبداعية وأصيلة لأزيائك الخاصة، تذكري "لا للتقليد، نعم للأفكار".

نصيحة #2 التنقيح.

الخطوة الثانية هي التنقيح والتدقيق - انظري بعين فاحصة على ثيابك، كوني حاسمة وقاسية! سوف تجدين بعض الملابس عديمة الفائدة التي كان من المفروض أن تتخلصي منها قبل عدة سنوات. حسنا، اليوم هو الوقت المناسب لإدراك الأمر والتخلص من هذه الملابس "غير الصالحة للبس".

نصيحة #3 ابدئي بالمجموعات الآمنة.

إذا كنت غير متأكدة من أين تبدئي، فأفضل إختيار هو الأزياء الكلاسيكية: الأسود - الأسود، الأبيض – الرمادي، الأسود- الأبيض، بالإضافة إلى المجموعات أحادية اللون. ولكن يجب أن تعرفي أولا الألوان والتصاميم التي تلائمك. لا تضيفي أي تفاصيل غير ضرورية للمجموعة الأساسية.

نصيحة #4 الملابس الملائمة!

من المهم جدا إيجاد الملابس التي تناسبك. لا تخافي من تجربة كل الأنواع في البداية، خصوصا الملابس التي لم تجربيها سابقا. الألوان والتصاميم الجديدة ستساعدك في العثور على أسلوبك الخاص. لا تحددي نفسك بنمط ملابس معين مثلا الرياضي، الرسمي، العملي. تذكري بأن الأزياء والملابس العصرية تغطي معظم نشاطاتنا اليومية والمسائية، لذا فاجئي نفسك والآخرين بالانماط المختلفة من الأزياء.

#5 لا تخشي التجربة.

عند الوصول الى مرحلة الثقة بالنفس والاختيارات، قومي بتطبيق الافكار. لا تنتظري من أي شخص أن يقوم بعمل تغير جذري لمظهرك الخارجي، قومي أنت بتغير مظهرك الخارجي باتباع كل النصائح السابقة.

قد تكون الاناقة بالنسبة للبعض سلوكا شخصيا فطريا، وقد تكون تحديا للبعض الأخر، ولكن إذا أمنت بأنك تستطيع أن تكون أنيقا واتبعت كل الخطوات واستعملت كل الادوات السابقة فلا شيء مستحيل.