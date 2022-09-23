دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تهزم إنجلترا والمجر تتفوق على ألمانيا

تغلب منتخب إيطاليا على ضيفه وغريمه الإنجليزي بهدفٍ دون رد اليوم الجمعة في المباراة القوية التي أقيمت على ملعب سان سيرو (جيوسيبي مياتزا) لحساب المجموعة A3 من بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وشهدت المجموعة نفسها تفوق منتخب المجر صاحب الصدارة على مستضيفه الألماني بالنتيجة ذاتها في لايبتزيغ على ملعب ريد بول آرينا.

في ميلانو، تفوق الآتزوري على ضيفه بهدفٍ سجله الشاب جياكومو راسبادوري بطريقة ذكية في الدقيقة 68 من زمن اللقاء.

أما هدف المجريين فحمل توقيع آدم جالاي في الدقيقة 17.

ترتيب المجموعة A3 من دوري الأمم الأوروبية بعد نهاية الجولة الخامسة: