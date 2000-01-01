الإصابة تهدد أراوخو بالغياب عن كأس العالم 2022

رفض قلب دفاع برشلونة رونالد أراوخو أن يخضع للجراحة، وذلك بعد أن تعرض لإصابة عضلية في الفخذ خلال مباراة منتخب بلاده الأوروغواي أمام إيران اضطر على إثرها مغادرة أرضية الملعب في الدقيقة الخامسة.

وبحسب ما كشفته مصادر مقربة، بعد أن تم تشخيص إصابة اللاعب في عضلة الفخذ، رفض اللاعب اللجوء للحل الجراحي لعلاج مكان الإصابة، ولا تزال الحالة تحت التقييم من قبل الجهاز الطبي.

قلب دفاع برشلونة أراوخو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2022

بحسب المؤشرات الأولية بعد تعرض أراوخو للإصابة، فإن مدافع برشلونة قد يحتاج لعملية جراحية، وهو الأمر الذي قد يجعله يغيب لمدة طويلة تصل لشهرين، وبالتالي لن يتمكن في هذه الحالة أن يتواجد مع منتخب بلاده في منافسات كأس العالم قطر 2022.

وحتى الآن، اللاعب الأوروغوياني لا ينوي أبدًا أن يلجأ لخيار الجراحة، ويتمنى أن يتمكن من التشافي في أسرع وقت للالتحاق بمنتخب الأوروغواي وهو بحالة جيدة تسمح له باللعب.

وبحسب صحيفة "AS" الإسبانية، قد تمتد فترة غياب أراوخو بشكل مبدئي حتى 7 أسابيع تقريبًا، وهو ما يعني أنه لن يكون ضمن تشكيلة البلوغرانا في مباراة الكلاسيكو ضد ريال مدريد.

للمزيد من أخبار الرياضة اقرأ أيضًا:

دوري الأمم الأوروبية: إيطاليا تهزم إنجلترا والمجر تتفوق على ألمانيا