الاف الهولنديات يقاضين شركة اميركية بسبب حشوات لتكبير الثدي

تعتزم خمسة الاف امراة في هولندا رفع دعوى امام القضاء ضد شركة "ابفيي" الدوائية الاميركية للمطالبة بتعويض عن اضرار تعرضن لها جراء حشوات لتكبير الثدي.

وقال موقع "دوتش نيوز" ان منظمة المساعدة القانونية "كلارا ويتشمان" سينقل القضية الى المحكمة خلال الاسابيع المقبلة.

وتوقع المكتب ان تصل قيمة التعويضات في هذه القضية الى نحو 900 مليون يورو، في ظل ان هناك نحو 55 الف امراة اخرى خضعن لنفس العملية.

وتتمحور القضية حول حشوات نسيجية تسمى "بيوسيل" او "ناتريل" والتي تصنعها شركة "اليرجن" التي تم الاستحواذ عليها لاحقا من قبل "ابفيي".

ويعرف عن هذه الحشوات انها تجعل النساء اكثر عرضة للاصابة بنوع نادر من سرطان الغدد اللمفاوية المعروف باسم ورم الغدد الليمفاوية كبير الخلايا المصاحب لزراعة الثدي.

وستطالب منظمة "كلارا ويتشمان" نيابة عن المتضررات بتكاليف ازالة الحشوات وعمليات اعادة ترميم الثدي، اضافة الى تعويض عن الالم والمعاناة التي ستتسبب بها هذه العمليات.

وتقول دائرة الخدمات الصحية ان ازالة الحشوات ليس امرا ضروريا، لكن ينبغي على النساء اللواتي يلاحظن تغيرات مراجعة اطبائهن.

واحتمالية الاصابة بالسرطان بسبب هذه الحشوات تظل منخفضة جدا، حيث لم يتم تسجيل سوى 99 حالة من هذا النوع في هولندا.

ولم يتم استخدام حشوات تكبير الثدي محل القضية في هولندا منذ العام 2018، وتوقفت اليرجن عن طرحها للبيع منذ العام 2019.

وقالت انييك دي رويتر مديرة منظمة "كلارا ويتشمان" في رسالة الى النساء المتضررات انه "اذا حاولت الوقوف منفردة في وجهة شركة دوائية فسيتم القضاء عليك".

واضافت "معا نحن اقوى ولدينا فرصة افضل للنجاح".