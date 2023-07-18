"بروحهم في البيت": مسلسل كوميدي كويتي بنكهة Friends

تناقل رواد السوشال ميديا مقطع فيدية من سيت كوميدي كويتي يحمل اسم "بروحهم في البيت"، مشبهين فكرة العمل بالمسلسل الأمريكي الشهير Friends.



وقارن رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما بين ديكور السيت كوميدي الكويتي ومسلسل Friends، والعديد من المشاهد التي بدت مقاربة بشكل كبيرة لفكرة المسلسل الأمريكي.

مسلسل بروحهم في البيت

وبحسب المتداول يروي العمل الكويتي قصة 3 أشقاء "شابين وفتاة" وما يواجهونه في علاقاتهم سواء الصداقة والشخصية، بالإضافة إلى العديد من المشاكل الاجتماعية بقالب كوميدي يشبه إلى حد كبير المسلسل الأمريكي.

مسلسل خليجي يبدو وكأنه مستوحى من مسلسل Friends 😍

pic.twitter.com/wJJYv7t4pI July 17, 2023



نجوم مسلسل بروحهم في البيت الرئيسين:

فهد الصالح بشخصية عذبي

رهف محمد بشخصية سبيكة

جمال الصالح بشخصية فارس

ضيوف حلقات المسلسل:

عبدالله الشطي

محمد الكليبي

نواف الجمعان

عبدالرحمن اليحيوح

ناصر الدوسري

نور محمود

ضاري الرشدان

عبدالرحمن الفهد

يعقوب عبدالله

ناصر عباس

إيمان فيصل

ميثم الحسيني

هاني الهزاع

عادلة

مسلسل Friends

هو واحد من أنجح المسلسلات الكوميدية الأمريكية التي حققت الكثير من النجاح على مدار 10 مواسم، وحافظ العمل على نجاحه بالرغم من مرور سنوات على عرضه.

ويتناول قصة 6 أصدقاء "جوي تربياني "الفنان مات لوبلان"، تشاندلر بينغ "الفنان ماثيو بيري"، روس غيلر "الفنان ديفيد شويمر"، مونيكا غيلر "كورتني كوكس"، فيبي بوفيه "الفنانة ليزا كودرو"، راتشيل غرين "الفنانة جينفير أنيستون" وعلاقات الصداقة والحب التي يعيشونها بقالب كوميدي، واستضاف العمل الكثير من الضيوف من بينهم براد بيت، جورج كلوني، جوليا روبورتس، ريس ويذربسون، بروس ويليس وآخرون.