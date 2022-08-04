فوائد عصير الأفوكادو للرجال والنساء والأطفال

دعوة لمحبي الأفوكادو لمعرفة فوائد عصير الأفوكادو، ولمن لا يعرف الأفوكادو فهي فاكهة استوائية تنمو في المكسيك وأمريكا اللاتينية، ولها شكل يشبه الكمثرى، ولكنها طرية وناعمة من الداخل وبها نواة، ويمكن إضافة ثماره في السلطات أو يشرب عصير، كما يدخل في العديد من وصفات الشعر والبشرة، ويعتبر من أغنى الثمار من حيث المكونات الغذائية، فهو يحتوي على مجموعة من الأحماض الدهنية المشبعة والكربوهيدرات والألياف والفيتامينات والمعادن، لذلك يمكن اعتبار عصير الأفوكادو وجبة خفيفة مغذية.

فوائد عصير الأفوكادو للشعر

يتميز عصير الأفوكادو بقدرته على إعادة الحيوية واللمعان للشعر، كما أن له القدرة على ترميم الشعر التالف سواء عند شرب العصير أو عند خلطه مع مكونات أخرى مثل زيت الزيتون أو المايونيز لعمل ماسكات مغذية للشعر.

هل عصير الافوكادو مفيد للشعر؟

إن شرب عصير الأفوكادو يساعد على تغذية جذور الشعر، حيث تصلها المغذيات من خلال الشعيرات الدموية بفروة الرأس، حيث يحصل الشعر على الأحماض الدهنية التي تزيد ليونته، والمعادن التي تساعد على إطالته، وفيتامين ج مضاد الأكسدة الذي يمنع التقصف، بالإضافة إلى البروتينات التي تدخل في تكوين البصيلات.

فوائد عصير الأفوكادو للبشرة

يساعد عصير الأفوكادو على حماية البشرة من التجاعيد وعلاج التصبغات بفضل مضادات الأكسدة المتمثلة في فيتامين ج والفلافونويدات، ويمكن خلط عصير الأفوكادو مع العسل أو الزبادي لعمل ماسكات لعلاج التصبغات وعلاج البثور وترطيب الجلد، وذلك بفضل محتوى الأفوكادو من الأحماض الدهنية مثل حمض الأوليك، كما انه يحمي البشرة من أشعة الشمس فوق البنفسجية.

يحتوي عصير الأفوكادو أيضًا على الحديد الذي يجعل البشرة تبدو نضرة وزهرية اللون، فالحديد يدخل في تكوين الهيموجلوبين ويمنع حدوث الأنيميا التي تجعل لون البشرة باهت.

فوائد عصير الأفوكادو للقولون

بعد شرب عصير الأفوكادو يمكنك أن تشعر بالانتعاش والارتياح، خاصة عند تناوله بعد الوجبات الدسمة، فبالإضافة لطعمه اللذيذ يساعد على منع الشعور بالامتلاء.

هل عصير الافوكادو مفيد للقولون؟

يمكن القول أن عصير الأفوكادو من أحسن المشروبات التي تساعد في عملية الهضم وتيسير حركة الأمعاء والقولون، فمحتوى الثمرة من الألياف يعادل تقريبًا 7 جرامات لكل 100 جرام، وتلك النسبة كافية جدًا لكي تساعد على تسريع الهضم والحماية من الإمساك لقدرة الألياف على امتصاص كمية مناسبة من الماء فتسهل التخلص من البراز، وبتحسين عملية الهضم تختفي التهابات القولون والغازات وآلام البطن، وتقل احتمالات الإصابة بمرض التهاب القولون التقرحي، كما أثبتت الدراسات العلمية قدرة الأفوكادو على الحماية من سرطان القولون.

ومن أهم فوائد عصير الأفوكادو أيضًا للجهاز الهضمي أنه يحافظ على نسبة البكتيريا النافعة (الفلورا) والتي تلعب دورًا هامًا في الحماية من الأمراض وإنتاج وامتصاص الفيتامينات مثل فيتامين ب12، أما بالنسبة للفيتامينات التي تذوب في الدهون وهي فيتامينات أ، د، ه‍، ك فيعمل عصير الأفوكادو أيضًا على تحسين امتصاصها بفضل غنى الأفوكادو بالأحماض الدهنية المشبعة.

فوائد عصير الأفوكادو للرجال

يعمل محتوى عصير الأفوكادو من الأحماض الدهنية المشبعة على تحفيز فوائد الأفوكادو للرجال، حيث تساعد تلك الأحماض على إنتاج هرمون التستوستيرون، كما يحتوي العصير على كمية كبيرة من فيتامينات ب12 وج وك والتي لها تأثير فعال في علاج سرعة القذف، ويحتوي أيضًا على البوتاسيوم المعالج لضعف الانتصاب، ويلعب عصير الأفوكادو دورًا هامًا في بناء العضلات لدى الرجال، والحماية من أمراض القلب.

فوائد عصير الأفوكادو للبروستاتا

يعتبر عصير الأفوكادو علاج قوي وهام للرجال مرضى تضخم البروستاتا الحميد Benign prostatic hyperplasia، ويمكن الاستفادة من فوائد الأفوكادو للرجال في عمر ما فوق الخمسين للحماية من تضخم البروستاتا الذي من الشائع حدوثه في هذا السن، والذي يؤدي إلى التهابات في مجرى البول وصعوبة التبول، كما أن للأفوكادو دور عظيم في الحماية من سرطان البروستاتا، ويرجع ذلك لاحتواء الأفوكادو على مادة بيتا سيتوستيرول ß-setosterol الذي أَثبت علميًا قدرته على تثبيط البروتين المسئول عن زيادة حجم البروستاتا لدى الرجال.

فوائد عصير الأفوكادو للنساء

تتعدد فوائد الأفوكادو للنساء لغناه بالعناصر الغذائية اللازمة للمرأة على مدار الشهر، فشرب عصير الأفوكادو أثناء الدورة الشهرية يحمي من الأنيميا كونه يعوض نقص الحديد، ويمنع الآلام بفضل الأحماض الدهنية التي تقاوم الالتهابات في منطقة الحوض، كما يقلل أعراض متلازمة ما قبل الدورة الشهرية مثل تقلب المزاج وتورم الأنسجة.

فوائد عصير الأفوكادو للحامل

يحتوي عصير الأفوكادو على حمض الفوليك، وهو عنصر هام جدًا لتكوين الجهاز العصبي للجنين ومنع العيوب الخلقية، كما أنه يعد أساسيًا لصحة الرحم قبل الحمل، ويساعد الأفوكادو في تكبير حجم البويضة مما يسهل حدوث الحمل، وتعمل الأحماض الدهنية المشبعة على تقليل التهابات الرحم أثناء الحمل.

فوائد عصير الأفوكادو للأطفال

يفيد تناول عصير الأفوكادو في مرحلة النمو للأطفال وحتى الرضع، فعند بلوغ الرضيع عمر الستة أشهر يمكن إدخال الأطعمة بجانب الحليب، ويعتبر الأفوكادو من الفواكه المناسبة جدًا لتحضير عصير وإعطائه للطفل في تلك المرحلة، فهو فاكهة قليلة السكريات ومتعددة العناصر المغذية والمهمة لنمو وتطور إدراك الطفل، فحمض الفوليك وعنصري اليود والزنك وفيتامين ب12 من أهم المواد اللازمة لنمو الجهاز العصبي، والكاروتين لتحسين النظر، والأحماض الدهنية والبروتينات لتكوين خلايا جديدة.

عند المداومة على تناول الطفل لعصير الأفوكادو من عمر سنة وحتى سن المدرسة، ستلاحظ تطور في استيعاب الطفل وتحصيله الدراسي، كما يمنع إصابته بالأمراض ويقوي مناعته، ويحفز نموه العضلي ويقوي عظامه.

فوائد عصير الأفوكادو للجنس

يعتبر شرب عصير الأفوكادو من المقويات الجنسية لكل من الرجال والنساء خاصة في الفترة الأولى من الزواج، فهو يحقق السعادة والسهولة في المعاشرة بطريقة طبيعية بعيدًا عن الأدوية والكيماويات والوصفات الضارة.

هل الأفوكادو يزيد الشهوة؟

يساعد عصير الأفوكادو على إنتاج هرمون التستوستيرون الذكري الذي بدوره يحفز إنتاج الحيوانات المنوية ويزيد الشهوة لدى الرجال، كما يساعد على تدفق الدم في العضو الذكري مما يقوي الانتصاب ويعالج سرعة القذف وبذلك يحقق النشوى الجنسية لدى الزوج والزوجة، وتساعد المعادن والفيتامينات على أداء العلاقة الجنسية بصحة وحيوية.

فوائد عصير الأفوكادو للمتزوجين

يجب على المتزوجين المداومة على شرب عصير الأفوكادو يوميًا لتحسين العلاقة الجنسية وزيادة فرصة حدوث الحمل، كما أن الأفوكادو يساعد الزوجين على البقاء بصحة جيدة وتحمل الأعباء اليومية بكل قوة.

فوائد عصير الأفوكادو على الريق

يمكن الحصول على أقصى استفادة من عصير الأفوكادو عند شربه على الريق، وبذلك تضمن امتصاص أكبر كمية من الفيتامينات والمعادن، وتضمن أيضًا امتصاص الفيتامينات التي تذوب في الدهون والتي يسهلها وجود الأحماض الدهنية، من فوائد عصير الأفوكادو على الريق أيضًا أنه ينظم إفراز هرمون الغدة الدرقية الذي ينظم عملية الحرق بالجسم، وينظم إفراز الأنسولين من البنكرياس حيث أنه فاكهة قليلة السكريات.

من أهم فوائد عصير الأفوكادو على الريق أنه يمنح جسمك كمية وافرة من البوتاسيوم التي تحافظ على القلب وتمنع ارتفاع ضغط الدم.

فوائد عصير الأفوكادو بعد التمرين

بعد أداء التمرينات الرياضية يحتاج الجسم إلى تعويضه بمغذيات ومعادن حتى لا يصاب بالوهن، ومن أهم تلك المعادن الزنك والبوتاسيوم اللذان يحافظان على التوازن الأيوني ويمنع آلام العضلات وانقباضها، ومن الفوائد الهامة أيضًا للرياضيين أنه يحافظ على صحة القلب.

فوائد عصير الأفوكادو للرجيم

يعتبر عصير الأفوكادو بدون سكر من أفضل الوجبات الخفيفة المشبعة أثناء اتباع الحميات الغذائية بجميع أنواعها، فهو قليل السعرات الحرارية حيث يحتوي كل 100 جرام من الأفوكادو على حوالي 160 سعر حراري فقط، وهو يشعرك بالشبع بفضل احتوائه على الألياف والبروتينات، وتساعد الفيتامينات والمعادن على منع الشعور بالوهن والضعف بسبب الرجيم.

هل شرب عصير الأفوكادو يزيد الوزن؟

لا، الأفوكادو لا يسبب زيادة الوزن إذا تم تناوله بكمية مناسبة يوميًا بحيث لا تزيد عن نصف ثمرة في كوب العصير، وعلى الرغم من احتوائه على الدهون والكربوهيدرات، إلا أن تلك الدهون هي دهون مفيدة للجسم، والكربوهيدرات بسيطة في تركيبها ولا تسبب زيادة نسبة السكر في الدم، كما أن الأفوكادو لا يساهم في تخزين الدهون او السوائل في أنسجة الجسم.

فوائد عصير الأفوكادو بالماء

من الدارج تحضير عصير الأفوكادو بالماء للاستمتاع بطعمه اللذيذ ولونه الأخضر الزاهي، وعند شربه يستفيد الجسم من كل الأحماض الدهنية والفيتامينات والمعادن والبروتينات، وهو مفيد لمحبي مذاق الأفوكادو.

فوائد عصير الأفوكادو بالحليب

تزيد إضافة الحليب إلى عصير الأفوكادو من فوائده للعظام والأمعاء، فالحليب يحتوي على الكالسيوم المقوي للعظام، والبروبايوتيك المحافظ على البكتيريا النافعة بالأمعاء والمحفز للجهاز المناعي.

فوائد عصير الأفوكادو بالعسل

يضيف العسل الكثير إلى فوائد عصير الأفوكادو حيث يدعم الجسم بخواصه المضادة للجراثيم والميكروبات، وقدرته على تحسين أداء الجهاز الهضمي والتنفسي، ويفضل استخدام العسل لتحلية عصير الأفوكادو بدلًا من السكر الأبيض لتجنب الارتفاع المفاجئ لنسبة السكر بالدم.

فوائد عصير الافوكادو بالموز

إضافة الموز إلى عصير الأفوكادو يزيد من محتواه من البوتاسيوم وبالتالي يحمي القلب ويحسن أداءه، ويعتبر خليط الموز مع الأفوكادو وسيلة فعالة للتوقف عن التدخين، حيث يوفر الشعور بالراحة التي توفرها السجائر بعد تدخينها حيث يساعد الخليط على إفراز مادة السيروتونين المحسنة للحالة المزاجية.

فوائد عصير الأفوكادو بالتمر

من المعروف عن التمر غناه بعنصر الحديد، وبذلك عند إضافته لعصير الأفوكادو يجعله علاج فعال للأنيميا والضعف العام، ويعتبر العصير مناسب جدًا لتتناوله النساء أثناء وبعد انتهاء الدورة الشهرية، ويساعد عصير الأفوكادو بالتمر على تنظيم نسبة السكر بالدم، ويمكن تناوله كوجبة صباحية لمرضى السكر، كما يمكن شربه بعد الصيام، ويساعد العصير أيضًا على الحماية من هشاشة العظام.

فوائد عصير الأفوكادو بالمانجو

تزيد المانجو عند إضافتها لعصير الأفوكادو من نسبة فيتامين ك، فيجعله قادرًا على وقف النزيف أثناء الدورة الشهرية، وعلى الوقاية من حدوث السكتة الدماغية، كما يساهم الخليط في الحفاظ على نضارة البشرة وتجدد خلاياها، ويساعد على بناء العضلات وتقويتها.

فوائد عصير الأفوكادو والجرجير

يضيف الجرجير إلى عصير الأفوكادو نكهة مميزة ولونًا أخضرًا زاهيًا، ويضيف أيضًا فوائد لصحة القلب حيث ينشط تدفق الدم بالأوعية الدموية ويوسع الشرايين التاجية، ولصحة الجهاز التنفسي حيث يعالج نزلات البرد والأنفلونزا ويسرع العلاج من فيروس كورونا، ولصحة الجهاز لهضمي بقدرته على تحسين عملية الهضم.

فوائد عصير الأفوكادو والكيوي

يعتبر سموزي الأفوكادو مع الكيوي من ألذ المشروبات الصيفية، وتتمثل فوائد الكيوي مع الأفوكادو في قدرة ذلك الخليط على حماية القلب والجهاز الدوري، وتقليل خطر الإصابة بجلطات الدم، والوقاية من السرطان، وتحسين صحة الفم والأسنان، كما أن الكيوي يزيد من كمية الألياف المحسنة للهضم وفيتامين ج المقوي للمناعة وحمض الفوليك المقوي للجهاز العصبي.

فوائد عصير الأفوكادو والبرتقال

تزداد فوائد عصير الأفوكادو عند إضافة البرتقال، فالبرتقال يزيد من محتوى فيتامين ج، مما يزيد من قدرته على تقوية جهاز المناعة وحماية خلايا الجسم من الأكسدة وعوامل التلف، ويحمي من الإصابة بنزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي، كما يزيد من محتوى الألياف مما يحسن أداء الجهاز الهضمي ويحمي من الأمراض المعوية.

يعمل محتوى الأفوكادو من الحديد على سرعة تغيير لونه عند تعرضه للهواء، ولكن عند خلط عصير البرتقال مع الأفوكادو فإنه يمنع تأكسد الحديد وبالتالي لا يتغير لونه للداكن.