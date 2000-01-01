الحرب الباردة بين أحلام الشامسي و أصالة نصري الى الواجهة مجددا

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي عبر حسابها على موقع (تويتر) على الإعلامي السعودي فهد الأحمدي والذي اعتبر أن أحلام لن تصل لمستوى الفنانة السورية أصالة نصري.

وكان الصحافي السعودي عبد الرزاق البجالي نشر عبر (تويتر)، تغريدة يشيد خلالها بأداء المطربة الإماراتية في إحدى الحفلات، وقال فيها : (حدثني عن الفن أحدّثك عن أحلام) لكن الأحمد علّق على التغريدة بالقول أن أحلام (لن تصبح أصالة).

وعلى الفور سارعت أحلام إلى الرد على تعليق الأحمدي، مؤكدة أنها لا تريد أن تكون إلا نفسها، وقالت: (يا حليلك من قال لك إني أبي أكون أصالة، أنا أحلام وما أبي أكون إلا أحلام)، وقد أرفقتها برموز تعبيرية لتاج في إشار إلى لقبها (الملكة).

من جهتها، اعادت أصالة نشر تغريدة احلام على حسابها عبر (تويتر)، وارفقتها بتعليق مفاجىء التالي: (حتّى أنا متلك، ما بدّي كون اصاله وابي اكون أحلام).

تغريدة اصالة تلك استدعت ردا جديدا من احلام التي قالت: (جاهزه هههه، بس بينا ردي قولي جاهزة)، لترد اصالة بالقول: (جاهزة جدا).