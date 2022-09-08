أحلام الشامسي تكشف حقيقة خطوبة ابنها فاهد عن عمر الـ17

انتشرت أخبار تفيد خطوبة نجل الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي ، فاهد، رغم أنها ما يزال يتلقى تعليمه الجامعي وفي الـ17 من عمره.

أحلام الشامسي تنفي خطوبة ابنها فاهد

وخرجت أحلام عن صمتها بشأن الأخبار المتداولة، نافيةً أن يكون فاهد قد قرر الزواج عن عمر صغيرة، مؤكدةً أن عليه إتمام دراسته الجامعية والتركيز فيها، قبل أن يتخذ قرار الخطوبة والارتباط.

وشاركت أحلام متابعيها عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" مقطع فيديو، تُشير إلى أن هناك عدد من المتابعات قدمن لها التبريكات والتهاني بشأن خطوبة نجلها، وقالت: "كذا وحدة تسألني تقولي مبروك أم فهد على الخطوبة، فقد صغير عنده 17 سنة مستحيل يخطب الحين، إن شاء الله يتخرج وياخذ شهادته الجامعية بعدين يفكر بالزواج".

تفاعل رواد مواقع التواصل مع تصريحات أحلام



وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تصريحات أحلام، وانقسموا بين مؤيد ومنتقد وناصح، فكتب أحدهم: "محد سأل لكن شكله يريد يتزوج وطلعتي تنصحينه لايتسرع بعد وقت.. بس براڤو"، وأضاف آخر: "ما ادري ليه احس من طريقة كلامها كانها تقصد احد معين بي لكلام".

في حين نصحها أحد المتابعين بتزويجه: "جوزيه الدنيا ما في الها امان أموالكم وثروتكم اضل لذريته...بلاش تندمي كل شي باذن الله صح".

ونصحتها متابعة أخرى بجعله يعتمد على نفسه قبل أن يقدم على خطوة الزواج، وكتبت: "الله يحفظه ويفر عينك فيه وفي اخواته بدري للزواج يمدي على الزواج خليه يكون مستقبله ويعتمد على نفسه ويطلب الزواج بنفسه الله يوفقه مقدماً".

أحلام الشامسي بإطلالة وردية

ومؤخرًا، شاركت أحلام متابعيها عبر حسابها على إنستغرام صورة من أحدث جلسة تصوير، إذ تألقت بفستان وردي اللون من الساتان اللماع، جاء تصميم بفتحة صدر على شكل حرف V، وطيات أنيقة إنسيابية مُبرزًا منحنيات جسدها.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مموجة انسدلت على جانبي كتفها، في حين اعتمدت ظلال عيون من درجات الأرجواني والوردي، وطبَّقت أحمر شفاه بلون النود، بينما تزيَّنت بإكسسوارات ناعمة للغاية.

