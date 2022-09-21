انتشرت منذ فترة طويلة أنباء عن توجه قنوات ام بي سي لانتاج نسخة سعودية من برنامج المواهب الغنائي عرب ايدول تحمل اسم سعودي ايدول، بعد نجاح النسخة العراقية من العمل.

هل يجمع سعودي أيدول بين احلام وأصالة نصري؟

وبعد فترة طويلة من الإعلان عن البرنامج، وانتشار أخبار عن توقف تصويره لأسباب لم يتم ذكرها، عاد الجدل حول عودت تصوير سعودي ايدول مع الكشف عن هوية عدد من أعضاء لجنة التحكيم.

وتناولت بعض الصفحات المعنية بأخبار المشاهير، انباء عن اجتماع النجمة السورية أصالة نصري مع الفنانة الإماراتية أحلام ضمن لجنة تحكيم سعودي ايدول.

وأشارت بعض المصادر أن عودة العلاقات بين النجمتين بعد فترة طويلة من الخلافات والمشاكل بينهما كانت بسبب اجتماعهما في لجنة تحكيم سعودي ايدول .

وبالرغم من ان هذه الأنباء ما زالت غير مؤكدة إلا ان عدد كبير من جمهور النجمتين عبروا عن سعادتهم وحماسهم الشديد بسبب هذا الخبر، متمنين أن يكون صحيحًا وأن تؤكده أي فنانة منهما.

فيما تساءل الكثيرون عن هوية بقية أعضاء لجنة التحكيم، وموعد بدء تصوير العمل، وموعد العرض.

عودة العلاقات بين أصالة نصري وأحلام

بعد فترة طويلة من الخلافات وتبادل الاتهامات عادت العلاقة بين النجمة الإماراتية أحلام والفنانة السورية أصالة نصري، وظهرتا في فيديو يؤكد عودة علاقتهما حيث كانت أصالة نصري في منزل أحلام ويلعبان الشدة.

وكانت الفنانة السوري أصالة نصري قد وجهت شكر وتحية للفنانة أحلام في كليب اغنيتها الجديدة " لو كل يوم الرحلة" حيث ظهرت بشخصية كرتونية وهي ترتدي التاج وتصفق لصديقتها أصالة نصري.

ومؤخرًا ردت أصالة نصري على تغريدة حاولت الايقاع بينها وبين احلام، حيث وجه أحد الأشخاص رسالة إلى أحلام قائلًا لها لن تصبحي أحلام لترد: " يا حليلك من قال لك اني ابي اكون اصاله انا احلام وما ابي اكون الا أحلام"، لترد أصالة نصري على التغريدة: " حتّى أنا متلك مابدّي كون اصاله وابي اكون أحلام

