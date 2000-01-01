دوري الأمم الأوروبية: مواجهتا إنجلترا وإيطاليا، والمجر وألمانيا تنتهيان بالتعادل

تعادل منتخب إنجلترا مع ضيفه الإيطالي دون أهداف اليوم السبت في اللقاء الذي جمعهما على ملعب مولينو ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة A3 لبطولة دوري الأمم الأوروبية .

وأهدر الفريقان عدة فرص خطيرة في لقاء لم يرتق للمستويات المطلوبة، ليتقاسما النقاط.

وضمن المجموعة ذاتها، تعادل منتخب ألمانيا مع مستضيفه المجري (هنغاريا) بهدفٍ لمثله على ملعب بوشكاش آرينا.

تقدم صاحب الضيافة بعد 6 دقائق على البداية عبر زولت ناجي، لكن يوناس هوفمان أدرك التعادل للمانشافت بعد 3 دقائق فقط.

ترتيب المجموعة A3 بعد نهاية الجولة الثالثة في دوري الأمم الأوروبية :

1- إيطاليا 5 نقاط.

2- المجر 4 نقاط.

3- ألمانيا 3 نقاط.

4- إنجلترا نقطتان.