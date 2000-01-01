العليمي يتحدث عن إسقاط الإنقلاب.. السيسي: ندعم وحدة واستقرار اليمن

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، دعم بلاده لوحدة اليمن واستقراره، والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي اليمني لحل الأزمة السياسية.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقد في قصر الاتحادية مع رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، قال الرئيس السيسي:"ندعم وحدة واستقرار اليمن لما يمثله من أهمية لمصر وللعالم العربي"، لافتا إلى أنه "تم التأكيد على دعم مصر لكل الجهود الهادفة لتحقيق السلام في اليمن".

وأشار الرئيس السيسي إلى أن المباحثات مع العليمي "تناولت أزمة خزان صافر، وضرورة تضافر الجهود الدولية لحل هذه الأزمة بأسرع وقت ممكن".

وأضاف الرئيس المصري: "اليمن كان دوما بوابة كبرى من بوابات العروبة والحضارة الإنسانية"، مركدا انه "على ثقة في أن اليمن سيتجاوز أزمته سريعا بقدرة شعبه واستنادا إلى تاريخه العريق".

العليمي: مصر تقف معنا

من جانبه أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن، رشاد العليمي، اليوم السبت، أن "مصر تقف معهم بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران".

وقال العليمي: "يسعدنى أن اتحدث إليكم اليوم من أرض الكنانة لأنقل لكم تحيات وتقدير الشعب اليمني لهذا البلد الشقيق الذى كان إلى جانبا دائما للدفاع عن الشمال واستقلال الجنوب من الاستعمار..وكانت مصر الدولة التي ساهمت في النهضة وإعادة بناء مؤسسات الدولة عام 1962".

وتابع العليمي: "مصر تقف معانا أيضا في إطار التحالف الداعم للشرعية الدستورية، بهدف استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب المدعوم من إيران، وتحضن مئات الآلاف من أبناء اليمن".

وأردف: "مصر تكتب التاريخ من جديد بالنهضة وتماسك شعبها والالتفاف حول القيادة السياسية ممثله في أخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي صار مثالا للقائد الشجاع وصمام أمان لبلده وشعبه العزيز وملهم لنهضة عربية حديثة".

واستطرد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن: "تحدثت مع الرئيس السيسي حول مستجدات الوضع في بلادنا والجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحسين الأوضاع على الصعيد الخدمي والإصلاحات في مختلف الأصعدة"، موضحا أن "مساعي السلام بالتنسيق مع التحالف في دعم الشرعية بقيادة السعودية والإمارات".