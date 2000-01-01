الملحق القاري المؤهل لكأس العالم FIFA قطر 2022 حصرياً عبر قنوات beIN SPORTS

تنقل beIN SPORTS الحماسة الى المشاهدين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع البث الحصري والمباشر للمباراتين الأخيرتين من الملحق القاري المؤهل الى كأس العالم FIFA قطر 2022.

فبعد فوزها على الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي 1-2، ستواجه أستراليا فريق البيرو مواجهة حاسمة يوم الاثنين 13 من يونيو عند الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة، حيث تعد المواجهة القادمة بين الفريقين هي المواجهة الضامنة للفائز بالمشاركة السادسة له في بطولة كأس العالم لكرة القدم.

مباراة أخيرة تفصلنا عن الحدث المرتقب نهاية العام مع بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، حيث ستواجه كوستاريكا فريق نيوزيلاند يوم الثلاثاء 14 من شهر يونيو عند الساعة 21:00 بتوقيت مكة المكرمة. وتشكل هذه المباراة عودة لفريق نيوزيلاندا الى التصفيات بعد 12 عاماً على الغياب، كما تعتبر الخطوة الحاسمة لعبور كوستاريكا للمشاركة في بطولة كأس العالم للمرة السادسة.

وستنطلق تغطية beIN SPORTS المباشرة للحدثين المرتقبين على أرض استاد أحمد بن علي في قطر الذي يتسع لـ 40،000 شخصاً، عند الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، أي قبل ساعة من موعد المباراة، وذلك عبر أستوديوهات تحليلية مخصصة باللغة العربية والانجليزية، حيث سيرافق المذيع السعودي طارق الحماد المشاهدين مع تعليق باللغة العربية على قناة beIN SPORTS PREMIUM 1، واستديو تحليلي سيتخلله مداخلات مميزة للضيوف مع لاعبي المنتخب القطري السابقين إبراهيم الخلف وعبد العزيز السليطي، واللاعب الوطني التونسي السابق حاتم الطرابلسي واللاعب المصري السابق وائل جمعة. أما الاستوديو التحليلي والتعليق باللغة الإنجليزية فهو متاح أمام المشاهدين عبر قناة beIN SPORTS ENGLISH 1، وذلك بالإضافة الى التعليق باللغة الفرنسية عبر قناة beIN SPORTS FRENCH 1.

وبهذه المناسبة الاستثنائية الحاسمة من الملحق القاري المؤهل الى كأس العالم FIFA قطر 2022، قال السيد محمد البدر مدير قنوات beIN الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن ننقل لملايين المشاهدين والمشتركين بقنواتنا في المنطقة، المباراتين المتبقيتين من الملحق القاري للنسخة القادمة من كأس العالم، ومعرفة آخر الفرق المتأهلة للمشاركة بالحدث الرياضي الأكبر عالمياً. فباعتبارنا الناقل الرسمي للبطولة في جميع انحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نحن نواصل العد التنازلي بشغف بينما يفصلنا عن البطولة ما يقارب 160 يوماً حتى الـ 21 من نوفمبر القادم، حيث سنصنع التاريخ ونمثل بفخر دولة قطر والعالم العربي أجمع".

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