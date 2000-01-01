بعد إصابة جاستن بيبر بمتلازمة رامزي هانت.. تعرف على الأعراض وطرق العلاج

أثارت إصابة الفنان العالمي جاستن بيبر، بمتلازمة رامزي هانت Ramsay Hunt syndrome فضول الكثيرين للتعرف على طبيعة الفيروس الذي أصيب به نجم البوب الكندي، والإطلاع على الأعراض المرافقة له، خاصة أنه يسبب شللا في عضلات الوجه للجانب المصاب.

ومتلازمة رامزي هانت Ramsay Hunt syndrome هي حالة عصبية يسببها فيروس الهربس النطاقي، وهو الفيروس نفسه الذي يسبب جدري الماء عند الأطفال والقوباء المنطقية (مرض جلدي) عند البالغين.

وتسبب الإصابة بالمتلازمة شلل عضلات الوجه في الجانب المصاب، بسبب غزو الفيروس للعصب الوجهي المسؤول عن حركة هذه العضلات.

وقالت الدكتورة آنا والد، إخصائية الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة واشنطن الأمريكية: "الأعصاب التي تمر عبر وجهك تمر عبر قنوات عظمية ضيقة للغاية، وعندما تلتهب تتضخم وتفقد القدرة على العمل".

ويصيب المرض الرجال والنساء على حد سواء ويمكن أن يؤدي إلى شلل في جانب واحد من الوجه وطفح جلدي مؤلم وبثور.

وهو أكثر شيوعا عند كبار السن، ويعاني بعض المرضى من تغيرات في سمعهم، وربما يلاحظون أصواتا أعلى في أذن واحدة من الأخرى أو يصابون بطنين (رنين مزمن في الأذنين) أو حتى صمم في أذن واحدة.

وعادةً ما يكون ألم الأذن والوجه جزءا من المتلازمة، وقد يعاني بعض المرضى من الدوخة أو الدوار.

يصاب بمتلازمة رامزي هانت كل عام حوالي 5 إلى 10 أشخاص من بين كل 100 ألف شخص.

وقال الدكتور وليد جافيد، مدير الوقاية من العدوى ومكافحتها في مستشفى Mount Sinai Downtown في مدينة نيويورك: "يمكن أن يحدث ذلك لأي شخص، لكنه ليس شيئا يجب أن يخاف منه الناس".

وتُعرف المتلازمة رسميا باسم الهربس النطاقي الأذني، لكن يأتي الاسم الأكثر شيوعا لها "متلازمة رامزي هانت"، من طبيب الأعصاب جيمس رامزي هانت، الذي وصف المرض لأول مرة.

ووفقا للباحثين، قد يستغرق الأشخاص المصابون بالمتلازمة وقتا طويلا للحصول على تشخيص دقيق، إذ قالت الدكتورة آنا والد، إخصائية الأمراض المعدية في كلية الطب بجامعة واشنطن إن الأطباء عادة ما يشخصون متلازمة رامزي هانت عن طريق تحديد البثور الصغيرة التي تظهر في أذن المريض.

كيفية علاج متلازمة رامزي هانت

قال الدكتور مايكل إيسون، أستاذ الأمراض المعدية في كلية الطب نورث وسترن فاينبيرج، إن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بـ"رامزي هانت" يتعافون تماما، رغم أن مدة المرض يمكن أن تختلف.

وأوضح: "يستغرق الأمر أسابيع عند بعض الناس، ويمكن أن يصل لشهور عند البعض الآخر، ومع ذلك، في حالات نادرة، يمكن أن يكون الشلل الوجهي أو فقدان السمع دائما".

وعادةً ما يتضمن علاج متلازمة رامزي هانت تناول الأدوية المضادة للفيروسات.

جاستن بيبر

وكان المغني الكندي جاستن بيبرالذي ألغى حديثاً حفلتين موسيقيتين كان مقرراً أن يحييهما في مدينة تورونتو الكندية، في منشور عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام" الجمعة، أنّه يعاني مرضاً نادراً أدى إلى شلل في أحد جانبي وجهه، ما أجبره على إلغاء الحفلات المتبقية ضمن جولته.

وقال النجم العالمي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في "إنستغرام" الذي يتابعه 240 مليون مستخدم "مرحباً جميعاً (...) أعاني متلازمة رامزي-هانت، وهو ما تستطيعون ملاحظته على وجهي".

وتابع "أصيب هذا الجانب من وجهي بشلل كامل"، موضحاً أنّه يعجز عن الرمش إلا عبر عين واحدة او الابتسام سوى من جهة معينة في فمه.