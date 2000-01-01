تارا عماد في أحدث إطلالاتها: (الأسود يليق بك)

سهير العابد

سهير العابد

منشور 25 أيلول / سبتمبر 2022 - 03:21
تارا عماد
تارا عماد

شاركت الفنانة الشابة تارا عماد جمهورها بأحدث إطلالاتها، ونشرت مجموعة صور جديدة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي (إنستغرام).

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هذا و وتألقت عماد بإطلالة جذابة حيث ارتدت فستانا أسودا، تميز بقصة ناعمة، واعتمدت ماكياجا لافتا أبرز ملامحها.

من الجدير بالذكر، أن أخر أعمال الفنانة تارا عماد كان مسلسل (سوتس بالعربي) الذي تم عرضه على شاشات التلفزيون في الموسم الرمضاني الماضي، وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم والنجمات، منهم: آسر ياسين، أحمد داوود، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وغيرهم، والمسلسل من تأليف محمد حفظي، وياسر عبد المجيد، ومن إخراج عصام عبد المجيد.

 

كلمات دالة:تارا عماد

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