ترامب يكتسح استطلاعات الرأي كمرشح جمهوري للرئاسة

البوابة - اكتسح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، استطلاعات الرأي، لدعم ترشيحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، المزمع اجراؤها في 2024.

وأظهر الإستطلاع الذي أجرته شركة YouGov، استعداد أكثر من 50% من الجمهوريين لدعم ترشيح ترامب للإنتخابات.

وعلى الرغم من نية السلطات الأمريكية، توجيه اتهامات ضد ترامب في المحكمة، إلا أن غالبية الجمهوريين مستعدون لدعم الرئيس السابق.

ووفقا للإستطلاع، فإنه من الممكن أن يصوت 52% من مؤيدي الحزب الجمهوري لصالح ترامب، في الانتخابات التمهيدية، يليه حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، بنسبة دعم بلغت الـ 21%، أما في المركز الثالث فجاءت الحاكمة السابقة لولاية ساوث كارولينا، نيكي هايلي، بنسبة دعم بلغت 5%.

وفي استطلاع آخر أجرته YouGov ، اعتبر 43% أن قرار المحلفين بتوجيه أكثر من 30 تهمة لترامب، مدفوع بتحيز سياسي، بينما اعتبر 42% أن هذا القرار نابع من رغبتهم في محاسبة ترامب.

وأجري الاستطلاع على 1089 شخصا، خلال الفترة ما بين 30 - 31 مارس الماضي.

وحسب شبكة CNN نقلا عن مصادر مطلعة، فإن مكتب المدعي العام في مانهاتن يتهم ترامب بأكثر من 30 تهمة بالاحتيال التجاري، حيث صوتت هيئة المحلفين الأمريكية في نيويورك، في وقت سابق لصالح إدانة الرئيس الأمريكي السابق.