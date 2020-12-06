وسم شمس الكويتية تسيء للسعوديات يتصدر تويتر..وهذه تفاصيل القصة كاملة

أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل خلال الأيام الماضية بعد تصريحاتها عن النساء السعوديات، لتنطلق على الفور مطالبات بمنع دخولها للمملكة العربية السعودية من خلال هاشتاجات تصدر موقع تويتر مثل "شمس اخرسي" و "شمس تسيء للسعوديات.

وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما قامت الفنانة الكويتية شمس بوصف السعوديات بـ"النعاليات" نسبة إلى النعال، وذلك خلال دفاعها عنهن بأنهن لسن اتكاليات كما تقوم وسائل الإعلام بإظهارهن، إلى جانب اقتراحها إقامة مسابقة للطاهيات السعوديات حتى يظهرن للعالم عكس ما هو متداول عنهن.

#شمس_اخرسي



شمس الكويتية تتعرض للهجوم بعد فيديو ظهرت فيه أثناء رحلتها الحالية في المملكة، حيث اقترحت إقامة مسابقة للشيفات السعوديات كي تدعمهن وتظهرهن، معقبًة: "البنت السعودية ما هي اتكالية مثل ما الإعلام الآخر يُظهر هذا الشيء". pic.twitter.com/A97wnGNWdh — وش سالفة الهاشتاق (@Salfhtag) December 2, 2020

ولكن على ما يبدو أن طريقة شمس وأسلوبها في توصيل الفكرة لم تلائم النساء السعوديات واعتبرن بأن طريقتها غير لائقة في الوصف، ليطلق العديد منهن وسم "شمس اخرسي" تعبيرًا عن غضبهن من تدخل شمس في شؤون المرأة السعودية والحديث عنهن بهذه الطريقة.

بصراحه محد نعال الا انتي شكل الذكورين مضبطينك .. وبعدين تدخلين السياسه بالموضوع وتلعبين على نار هاديه عشان تنتصرين بحوارك الهابط ، النسويه غير مجرمه في السعوديه ومصرح بذالك انصحك تمرقصي وخلك مع ربعنا بس لا اوصيك موب تنسين تلبسين عباتك😊 #شمس_تسيء_للسعوديات

#شمس_تجلد_النسويات pic.twitter.com/bZvP1cpzLw — منى بنت الفهد (@mona_al3lian) December 2, 2020

الجدير بالذكر أن شمس الكويتية بعد أن تم شن حملة الهجوم عليها من قبل النساء السعوديات، خرجت مرة أخرى وأشارت إلى النساء السعوديات يتم دعمهن من جهات أجنبية للخروج على العادات والتقاليد واصفة إياهن بالفتيات الصغيرات اللواتي لا يفقهن شيء.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: