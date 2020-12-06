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وسم شمس الكويتية تسيء للسعوديات يتصدر تويتر..وهذه تفاصيل القصة كاملة

منشور 06 كانون الأوّل / ديسمبر 2020 - 09:08
شمس الكويتية
شمس الكويتية

أثارت الفنانة الكويتية شمس الجدل خلال الأيام الماضية بعد تصريحاتها عن النساء السعوديات، لتنطلق على الفور مطالبات بمنع دخولها للمملكة العربية السعودية من خلال هاشتاجات تصدر موقع تويتر مثل "شمس اخرسي" و "شمس تسيء للسعوديات.

وفي التفاصيل، بدأت القصة عندما قامت الفنانة الكويتية شمس بوصف السعوديات بـ"النعاليات" نسبة إلى النعال، وذلك خلال دفاعها عنهن بأنهن لسن اتكاليات كما تقوم وسائل الإعلام بإظهارهن، إلى جانب اقتراحها إقامة مسابقة للطاهيات السعوديات حتى يظهرن للعالم عكس ما هو متداول عنهن.

ولكن على ما يبدو أن طريقة شمس وأسلوبها في توصيل الفكرة لم تلائم النساء السعوديات واعتبرن بأن طريقتها غير لائقة في الوصف، ليطلق العديد منهن وسم "شمس اخرسي" تعبيرًا عن غضبهن من تدخل شمس في شؤون المرأة السعودية والحديث عنهن بهذه الطريقة.

الجدير بالذكر أن شمس الكويتية بعد أن تم شن حملة الهجوم عليها من قبل النساء السعوديات، خرجت مرة أخرى وأشارت إلى النساء السعوديات يتم دعمهن من جهات أجنبية للخروج على العادات والتقاليد واصفة إياهن بالفتيات الصغيرات اللواتي لا يفقهن شيء.

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