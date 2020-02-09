آخرهم سمية الخشاب وأصالة.. نجوم جسدوا أوجاعهم في أعمال غنائية ولفتوا أنظار الجمهور (فيديو)

استخدم بعض نجوم الطرب في مصر والوطن العربي أسلوبًا جديدًا في التعبير عن أوجاعهم التي يمرون بها، إذ أطلق عدد منهم أغاني تعبر عن الوضع الذي مروا به بعد أزمة شخصية في حياتهم الخاصة.

وكانت الفنانة المصرية سمية الخشاب والمطربة السورية أصالة نصري آخر الفنانات اللاتي أقدمن على هكذا تصرف، فسمية أطلقت صرخة قوية من خلال كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، كما أطلقت أصالة صرخة ألم في أغنيتها الجديدة "شامخ".

وترصد "البوابة" في التقرير التالي أبرز نجوم الطرب الذين أطلقوا أغنيات تعبر عن أوجاعهم.

سمية الخشاب

أبرزت الفنانة المصرية سمية الخشاب قوة المرأة وطموحها الممتزج بالجمال في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "عربية أنا" التي طرحتها قبل يومين عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات "يوتيوب" خاطبت فيها المرأة العربية بشكل عام ولم تقتصر على المرأة في بلد بعينه.

وطغى على كليب "عربية أنا" الصبغة العربية بشكل عام من حيث أماكن التصوير والأزياء التي ظهرت بها، كما بدت سمية الخشاب كامرأة عربية تجيد الفروسية فقد تم تصوير مشاهد الكليب في الصحراء.

وصنّف الجمهور كلمات أغنية "عربية أنا" على أنها تعبر عن قوتها وشموخها كامرأة غير متأثرة بطلاقها من الفنان المصري أحمد سعد وأنها لا تزال بقوتها وحياتها الخاصة والعملية تسير بخطى ثابتة.

أصالة

يبدو أن المطربة السورية أصالة نصري أرادت توثيق الفترة التي عاشتها مع زوجها المخرج المصري طارق العريان قرابة 5 أشهر قبل إعلان طلاقها رسميًا، وهي الفترة التي أثرت بشكل أو بآخر عليها وهو ما اتضح في أسلوبها الغنائي عند أدائها في فيديو كليب أغنيتها الجديدة "شامخ" والتي طرحتها عبر قناتها الخاصة على موقع "اليوتيوب".

أصالة التي احتفظت كأغلب المشاهير بتفاصيل أزمات الانفصال عن أزواجهم، أرادت أن تترك رسالة من وراء أزمتها إذْ مزجت بين حالتها النفسية السيئة وبين شموخ قلبها في الحب فجاءت الأغنية بمعاني الكبرياء وعزة النفس والمشاعر بوقت واحد إضافة إلى ظهورها كشخصية مريضة صامتة في قلبها شيء جرها وهو "الحب".

وظهرت النجمة السورية في الكليب بوضعية ثابتة داخل غرفة بها كرسي تجلس عليه وحالة حزن هي المسيطرة على أغلب تعبيراتها حتى عندما بدأت تتحرك من كرسيها وجدت نفسها محبوسة في غرفتها فلا هي قادرة على مقاومة المرض ولا هي قادرة على الخروج مما هي فيه إذ دارت في دائرة مفرغة تعالج نفسها.

إليسا

الفنانة اللبنانية إليسا غنت لأوجاعها وآلامها حينما أطلقت فيديو كليب أغنيتها "إلى كل اللي بيحبوني"، أغسطس عام 2018، معلنة وقتها عن إصابتها بـ"سرطان الثدي"، والذي تغلبت عليه.

وقالت إليسا، عندما أخبرها الطبيب بأنها مصابة بالسرطان: "لم أستطع الوقوف على قدمي لمدة 6 ساعات، واحتجت لـ3 أيام للخروج من الصدمة، وبدأت رحلتي العلاجية مع المرض إضافة إلى الذهاب لطبيب نفسي".

هاني شاكر

دخل الفنان المصري هاني شاكر قائمة النجوم الذين وجدوا في الغناء فرصة للتعبير عن حزنهم، إذْ أطلق أغنية "برواز صورتك" عام 2015 كنوع من الإهداء لروح ابنته "دينا" التي رحلت عن عالمنا عام 2011، إثر إصابتها بمرض السرطان.

وحملت كلمات الأغنية، قدرًا كبيرًا من الحنين والشوق لابنته الراحلة والتي وجد فيها الفنان المصري بابًا للتعبير عن فقده لها، والأغنية من كلمات ناصر الجيل، وألحان وتوزيع محمد ضياء.

شريفة فاضل

تعد الفنانة شريفة فاضل من أبرز النجوم الذين عبروا عن حالتهم النفسية، بأغنية أصبحت أيقونة عبر السنين، فهي الفنانة التي فقدت ابنها سيد بدير شهيدًا في حرب أكتوبر المجيدة وقدمت من أجله أغنية "أم البطل" وأهدتها لكل أم مصرية فقدت ابنها في الحرب بعد أن سيطرت عليها مشاعر الحزن.

وبهذا الصدد قال الناقد والموسيقار هاني شنودة إنه لا مانع من تجسيد الوداع في أعمال غنائية لكن لابد أن تكون بغرض مواجهة الألم والتوعية للجمهور لافتًا إلى أن الكثير من الفنانين يعتمدن على تلك الخطوة ولكنها لابد أن تكون محسوبة.

وأشار "شنودة" في تصريح لـ"البوابة" أن تسليط الضوء على مشكلة شخصية لإثارة تعاطف الجمهور لابد ألا يكون الهدف الأساسي للفنان ولكن لابد أن الهدف هو إبراز القضايا العامة التي تهم الناس ولا مانع من سرد مشكلة خاصة في أغنية كنوع من التغيير وليس الأساس.

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