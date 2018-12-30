آخر أخبار عودة غادة عادل لمجدي الهواري بعد الطلاق، وابنها يؤكد الأمر بهذه الصورة

مجدي الهواري وزوجته الفنانة غادة عادل

استطاع الثنائي الذي يضم كل من الفنانة المصرية غادة عادل وزوجها المخرج مجدي الهواري أن يخطفا انتباه المتابعين وروّاد مواقع التواصل خلال الفترة الأخيرة من عام 2018، حيث تابع الجمهور عن كثب القصة منذ بداية الطلاق وحتى آخر التطورات التي شهدت تواصل ولقاء بين الطرفين انتشرت على إثرها أخبار عودتهما مجددًا.

وجاء التأكيد على تساؤلات الجمهور حول عودة هذا الثنائي مجددًا بعد الطلاق من قبل ابن الفنانة غادة عادل، الذي بدوره قام بتهنئة والدته في يوم ميلاده عن طريق مشاركة صورة جمعته معها ومع والده مجدي الهواري وترك عليها تعليقًا قال فيه: "كل سنة وحضرتك طيبة يا أحلى أم في الدنيا".

من جهة أخرى، ما أكد رجوع غادة عادل لزوجها هو قيامها بنشر ذات الصورة التي شاركها مجدي الهواري عبر صفحته على إنستغرام، مما جعل المتابعين في حالة تيقن أن الأمور عادت لمجراها الطبيعي، فانهالت التعليقات التي تحمل المباركات والتهاني وتتمنى للثنائي الحياة السعيدة وراحة البال.

الجدير ذكره أن غادة عادل كانت قد صدمت الجمهور خلال الصيف بعد أن أعلنت عن طلاقها من المخرج مجدي الهواري بعد زواح دام لمدة 20 عام، نتج عنه 5 أبناء، إلّا أن ختامها كان مسكًا وتمكن الثنائي من العودة ولم شمل العائلة من جديد.