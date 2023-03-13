آدم الشرقاوي يتعرض لنزيف في الأنف خلال تدريبات فيلم "خمس جولات"

تعرض الفنان المصري الشاب آدم الشرقاوي لضربة موجعة أثناء تجسيد شخصيه "فارس" في فيلم "خمس جولات"، المقرر عرضه في عيد الفطر القادم.

ضرب آدم الشرقاوي في فيلم "خمس جولات"

ونشر صناع الفيلم مقطع فيديو عبر حسابهم الرسمي في "فيسبوك" يوثق كواليس التدريبات الشاقة التي جمعت آدم الشرقاوي والكابتن محمود طاحون، الذي تولى مهمة تدريب الفنانين على رياضة الفنون القتالية المختلطة، والممثل المصري محمد علي، بطل MMA.

في الفيديو، يتعارك الشرقاوي ومحمد علي، الذي يجسد شخصية "إدجار"، على حلبة المصارعة وفق توجيهات الكابتن، لكن بشكل مباغت وبقوة يلكم علي وجه الفنان الشاب بقوة، حتى سالت الدماء من أنفه.

وأرفق الفيديو بتعليق، جاء فيه: "دي مكنتش مجرد تحضيرات، التدريب كان بجد!".

أحداث فيلم "خمس جولات"

ويُشار إلى أن "خمس جولات" يعتبر أول فيلم مصري وغربي يتحدث عن رياضة الفنون القتالية المختلطة MMA,

ويتتبع الفيلم التحديات التي يمر بها شاب في ملحمة بطولية مليئة بالأحداث الدرامية المشوقة، كما يتناول الصعوبات التي يواجهها مغنيي الراب.

أبطال فيلم "خمس جولات"

العمل من بطولة آدم الشرقاوي، ونور النبوي، وماجد المصري، وعايدة الأيوبي، وداليا شوقي، ومطرب الراب أرسينك، ولطيفة فهمي، وسالي رشاد، وقصة يحيى علام ومازن أشرف، وإخراج مازن أشرف، وإنتاج شركة "علامز" للمنتج يحيى علام.



موعد عرض فيلم "خمس جولات"

من المقرر عرض الفيلم خلال أيام عيد الفطر.