آشلي غراهام تنشر صور عارية تقديراً لجسدها الممتلىء: "شاهد نفسك كما خلقك الله"

نشرت النجمة وعارضة الأزياء العالمية "آشلي غراهام" مجموعة من الصور الجريئة والمثيرة عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام" يوم أمس الاحد.

آشلي غراهام تشارك صورها العارية مع جمهورها

شاركت عارضة الأزياء الشهيرة "آشلي غراهام" مجموعة من الصور لها عبر حسابها الخاص على "انستغرام"، وظهرت آشلي في الصورة الأولى وهي عارية تماماً بينما كانت على السرير وغطّت أجزاء جسدها بوسادة بيضاء.

أما الصورة الثانية فجاءت مقرّبة جداً من أجزاء جسدها العارية، وأظهرت صدرها عاري دون أن تخفيه، وعلّقت على الصورة بقولها: "شاهد نفسك في عيون الله وفي الصورة التي خلقك عليها الله"، كما ظهرت في صورة أخرى ثنيات بطنها المتراكمة.

ويبدو واضحاً بان آشلي غراهام نشرت صورها وهي عارية تماماً وذلك من أجل أن تعلّم النساء كيفية أن يقدّروا أجسادهن بعد الولادة حتى وان لم يكن جسدهن مثالي.

الجمهور يشيد بآشلي غراهام

أشاد الجمهور بشكل كبير بعارضة الأزياء آشلي غراهام، حيث انتقل المتابعون والذي يبلغ عددهم 18.9 مليون شخص للإشادة بتباهيها بجسدها بالرغم من أنه غير مثالي على حد تعبيرهم.

وقال أحد المتابعين: "نحن نشيد بك ونقدّر كيف أنك تظهرين لنا تقدير أجسادنا بعد الولادة، أو حتى تقدير أجسادنا بشكل عام"، وقال آخر: "أتمنى أن يعرف أطفالي أنه وبالرغم من أن العالم قاسي فلا بأس إن أحببت جسدك واحتضنته".

آشلي غراهام تقدّر جسدها منذ الحمل

وكانت عارضة الأزياء خلال فترة حملها بتوأم قد شاركت العديد من الصور لها ببطنها المنتفخ جدًا وعلامات التمدد التي ظهرت على جسدها بسبب الحمل.

وفي كل مرة كانت تنشر صورها وهي عارية دلالة على حبها لنفسها ودعمها لجسدها بسبب حملها الصعب.