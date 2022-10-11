آمال سعد الدين صاحبة صوت "كونان" توجه رسالة لفتيات سبيستون

فاجأت الفنانة السورية آمال سعد الدين لمحبات شخصية المحقق "كونان" تحية حب وتشجيع بمناسبة اليوم العالمي للفتاة.

آمال سعد الدين توجه رسالة لفتيات سبيستون

شارك الحساب الرسمي لقناة "سبيستون" مقطع فيديو للفنانة لآمال سعد الدين أثناء توجيهها رسالة خاصة للفتيات، قائلة: "كيف حالكن يا فتيات..ذكريات كثيرة جمعتنا لسنوات طوال عن طريق المحقق كونان وغيرها من الشخصيات الكرتونية، لكنني اليوم أريد أن أحدثكم كآمال سعد الدين".

وتابعت: "وجود الطموح في حياة أي فتاة هو أمر جميل جدًا ومبهج وملون لأيامنا والمحرك الأساسي لنا فكل من الدراسة والعمل وبناء العلاقات الاجتماعية وأبسط تفاصيل حياتنا تحتاج إلى الطموح الذي يدفعنا إلى الأمام".

ونصحت فتيات سبيستون على أن يكن طموحات، قائلة: "لذلك ونصيحة مني في اليوم العالمي للفتاة لكل فتيات سبيستون كن طمووحات ومحبات للحياة مثلي".

آمال وبداية مسيرتها في الدوبلاج

يذكر أن آمال بدأت في مجال الدوبلاج عام 1994 بتقديم دور "سونيك"، ومن بعدها توالت عليها أدوار الدبلجة لتمتعها بنبرة مميزة في صوتها.

و من أشهر أدوار آمال: دور "كونان" في مسلسل كرتون "المحقق كونان"، والممرضة "جوي" في مسلسل "بوكيمون"، و"عبقور" في مسلسل "عبقور".

