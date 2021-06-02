آمال ماهر تعلن اعتزالها الفن لأسباب (خارجة عن إرادتها)

أعلنت الفنانة أمال ماهر اعتزالها الغناء دون الكشف عن أسباب واضحة مكتفية بالإشارة إلى كونها اسباب خارجة عن إرادتها.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع (فيسبوك)، كتبت آمال ماهر منشورا قالت فيه : (جمهوري العزيز الذي ساندني لسنوات وسنوات وكان رفيق دربي الدائم؛ نظرًا لظروف خاصة بي وخارجة عن إرادتي.. أُعلن ابتعادي تمامًا عن الوسط الفني والنشاط الفني، متمنية لكل جمهوري كل الخير والسعادة في هذه الحياة، ومتمنية كل التوفيق إلى كل الزملاء).

وأضافت (إن كنت سأعود مرة أخرىٰ أم لا؟.. فهذا سؤال يعلم إجابته عالم الغيب فقط.. فكل ما أفكر به حاليًا هو ابتعادي فقط لا غير.. وبالنسبة لصدور ألبومي الذي كنت قد أعلنته فهو مؤجل لأجل غير مُسمىٰ.. كُنت في غاية الحماس لتقديمه لكم واجتهدت كثيرًا.. أكثر من أي وقت مضىٰ ولكنها إرادة الله).

تابعت :(شكرًا لكل من ساندني في رحلتي الفنية وفي حياتي.. شكرًا لكل الجمهور العربي من المحيط إلىٰ الخليج.. استمتعت بكم كثيرًا على مدى أعوام وأعوام وكنتم خير جمهور.. شكرًا لله عز وجل أولًا وأخيرًا ودائمًا).

الجدير بالذكر أن أمال ماهر أعلنت منذ ايام فسخ خطبتها والتي لم تستمر لأكثر من 48 يوما وفقا لما ذكرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.