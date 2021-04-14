آمال ماهر تعلن خطوبتها في بث مباشر.. وتكشف جنسية سعيد الحظ

فاجأت المغنية المصرية آمال ماهر معجبيها حينما كشفت أنباء خطوبتها من رجل أعمال مصري، وذلك في بث مباشر عبر حسابها على موقع "إنستغرام".

خلال لقاء لها جرى عبر خاصية البث المباشر من حسابها الشخصي، أشارت آمال ماهر أنها ستعلن خبر حصري وهو خطوبتها من رجل أعمال مصري، ورفعت يدها لتستعرض خاتم خطوبتها.

وأكدت آمال أن حفل زفافها سيعقد قريبًا فهي في مرحلة التحضيرات في الوقت الراهن، إذ قالت: "إن شاء الله تفرحوا معاي قريبًا".



وعلى صعيد آخر، أكدت آمال مواصلة العمل على ألبومها الجديد الذي سيطرح قريبًا، فهي تعمل على اختيار الأغاني في الفترة الراهنة، ونوَّهت إلى خوضها تجربة الإنتاج عبر شركتها الخاصة.

يذكر أن آمال كانت متزوجة من رئيس هيئة الترفيه السعودي تركي آل الشيخ عام 2015، وأخفت زواجها لما يقارب الثلاث سنوات، لكن زواجهما انتهى بكارثة وعداوة بعد اعتداء الأخير عليها بالضرب ورفعها عليه دعوى قضائية.

كما كانت متزوجة من الملحن محمد ضياء الدين الذي أنجبت منه ابنها الوحيد عمر، لكنهما انفصلا بعد عام واحد من زواجهما.

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