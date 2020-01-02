آيتن عامر تحتفل بعيد ميلاد زوجها (صورة)

احتفلت الفنانة آيتن، بعيد ميلاد زوجها مدير التصوير محمد عز العرب، متمنيه له النجاح و السعادة في حياته، وشاركت آيتن جمهورها عبر حسابها على (إنستجرام)، بصورة مع زوجها من الاحتفال، وكتبت على الصورة، قائلة:( كل سنة و انت طيب يا حبيبي و ربنا يحققلك كل اللي تتمناه و اكتر كمان).

وعلى صعيد مهني، تشارك أيتن في بطولة مسلسل (فرصة تانية) للنجمة ياسمين صبري، فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، حيث تعد أيتن ثالث المنضمين إلى أسرة العمل بعد أحمد مجدي ودياب.