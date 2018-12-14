بعد وصفها بـ(الدبة): آيتن عامر تستعيد رشاقتها و تستعرضها

آيتن عامر

شاركت آيتن عامر محبيها عبر (انستغرام )بصورة جديدة لها تكشف كيف تغير شكلها بعد أن بدأت تتبع نظاماً غذائياً صارماً لكي تتخلص من خلاله من وزنها الزائد بعد حملها بطفلتها الثانية وتستعيد رشاقتها المعهودة.

وأطلت آيتن عامر في أحدث ظهور لها بإطلالة رياضية شتوية تكشف كيف نحف خصرها إلى حد كبير وقل محيط ردفيها، خاصة بعد أن كشفت لمحبيها منذ أسابيع قليلة أنها ستبدأ نظاماً غذائياً يساعد على خفض الوزن بمعدل 3 كيلو غرامات كل أسبوع.

وكتبت آيتن عامر في تعليقها المرافق للصورة: (مساء الخير.. معلش غبت عليكوا شوية كنت مريضة.. انتوا بقا عيدوا الدايت من الاول تاني لحد ما توصلوا الوزن اللي عايزينه.. انا عرفتكوا الطريق.. كملوا بقا انتوا وروني الشطارة)، حسب موقع مجلة ليالينا.

وكانت الممثلة المصرية الشابة قد أعلنت في ظهور لها ببرنامج (معكم) أنها قد تلقت العديد من الانتقادات السلبية والتعليقات المتنمرة عبر حسابها على (انستغرام) بعد كل صورة تنشرها بسبب وزنها الزائد حتى أن البعض وصفها بـ (الدبة).