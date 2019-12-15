آيتن عامر تغازل زوجها بصورة رومانسية و رسالة حب

تغزلت الفنانة آيتن عامر، فى رسالة حب بزوجها محمد عزب العرب، وحرصت على نشر صورة تجمعهما عبر حسابها الشخصى بموقع (انستجرام).

وكتبت عامر، على الصورة التي حصدت عشرات الآلاف من الإعجابات خلال دقائق (أنت أفضل حاجة حصلتلي في حياتي، بحبك)، وسرعان ما علق الكثير من الفنانين على الصورة التي جمعت الثنائى، وكتبت الفنانة عبير صبري: (ربنا يخليكم لبعض)، حسب موقع اليوم السابع.

وتشارك آيتن عامر بدور البطولة أمام النجم كريم فهمي في مسلسل (ملاك) من نوعية أعمال الـ45 حلقة أيضًا، وتأليف حسان دهشان وإخراج إبراهيم فخر.