آيتن عامر و منشور عن السحر الاسود...فهل تعرضت له؟!

أعربت الفنانة آيتن عامر عن إنزعاجها بعد اكتشافها لوجود السحر الأسود. و كتبت آيتن عامر رسالة غامضة عبر حسابها على موقع (فيسبوك)، قالت فيها: (دة طلع فى سحر أسود بجد يا جماعة، اللهم اضرب الظالمين بالظالمين و اخرجنا من بين ايديهم سالمين).

و لم تكشف آيتن عن سبب شكوتها من السحر الأسود رغم تلقيها الكثير من الاستفسارات في التعليقات، والتي كان من بينها تأكيدت على وجود تجارب لأشخاص مع السحر، حسب موقع في الفن.

و جاءت شكوى آيتن عامر من وجود السحر الأسود، بعد ساعات من نشرها لمجموعة فيديوهات وصور استعرضت خلالها تفاصيل عطلتها في الساحل الشمالي، ولم يتضح أن كان للأمر علاقة بما حدث لاحقا.

يذكر أن آيتن عامر شاركت خلال شهر رمضان في مسلسل (كوفيد 25) مع يوسف الشريف وإدوارد، ومسلسل (وكل ما نفترق) مع ريهام حجاج وأحمد فهمي.