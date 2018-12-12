الفنانة الكويتية أبرار

تعرضت الفنانة الكويتية أبرار لهجوم شرس وموجة من الانتقادات بعد إعلانها عن نيتها الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة "الكريسماس" واتهمها البعض بالكُفر بسبب رغبتها القيام بهذا الأمر.

وكانت قد خرجت عن صمتها بعد الكثير من القيل والقال الذي بدأ بتشكيل مصدر إزعاج لها، فقررت أن توضح وجهة نظرها من خلال مقطع فيديو أكدت فيه أنها ترفض الاتهامات الموجهة لها وأن احتفالها بهذه المناسبة لن يتضمن شرب الخمر أو فعل أي شيء محرّم.

وأضافت عبر مقطع فيديو لها على تطبيق “سناب شات”: “في ناس حسَّسوني بأني كافرة عشان قلت ححتفل بالكريسماس.. وقالوا يا كافرة شلون تحتفلين بالكريسماس؟ّ!”.

View this post on Instagram A post shared by إرم نيوز (@eremnews) on Dec 11, 2018 at 11:53am PST

وأكدت أنها تبحث دائمًا عن أي مناسبة لكي تجتمع مع أهلها وأصدقائها المقربين، سواء أكانت عيدًا وطنيًا أم رأس السنة، أو غيرهما من المناسبات الأخرى.

وأعلنت الفنانة الكويتية رفضها تكفير الذين يحتفلون بالكريسماس، مشيرة إلى أن الدين الإسلامي أمرنا باحترام الأديان الأخرى، وعدم تكفير أصحابها.