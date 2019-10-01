أبرار الكويتية تسخر من إليسا.. هل قصدت مراضاة الشعب السعودي؟ (فيديو)

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنانة الكويتية أبرار، تسخر فيه من النجمة اللبنانية إليسا، بشكل مباشر وعلني، حيث قامت بتقليد غناء إليسا بسخرية عن طريق "عوج" فمها.

وشنّ رواد التواصل الاجتماعي، هجومًا شرسًا على أبرار الكويتية، جرّاء مبالغتها في السخرية من إليسا، مفسرين تعمدها الإساءة لها، في محاولة لكسب محبة الجمهور السعودي عقب الخلاف الذي وقع مؤخرًا بين ملكة الإحساس وتركي آل الشيخ.

اتهامات الجمهور للفنانة أبرار الكويتية لم تتوقف عند حد الغيرة والحقد من النجمة اللبنانية إليسا، بل وصلت إلى سب وقذف والتطاول عليها بسبب تعمدها إهانة إليسا.

وفضّلت إليسا حتى وقتنا هذا عدم الرد على إساءة أبرار الكويتية لها، كما لم تطلب اعتذارًا منها، مستكفية بما فعله جمهورها من أخذه لحقها.

جدير بالذكر أن الفنانة أبرار الكويتية اعتادت إن إثارة الجدل من حين لآخر عبر قنوات التواصل الاجتماعي، إما برقصة مثيرة أو هجوم لاذع على شخص ما، وسط استمرار من هجوم وسخرية الجمهور والمتابعين لها.

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