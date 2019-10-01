نانسي عجرم تستقبل الشيف بوراك في منزلها.. هذا ما دار بينهما ومفاجأة من ابنتيها (فيديو وصور)

استقبلت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشيف التركي الشهير بوراك، في منزلها بمنطقة السهيلة شمال لبنان، وذلك على أنغام أغنيتها الشهيرة "ما تيجي هنا" وسط أجواء متميزة أثناء الاحتفاء به، وبدا أنَّ نانسي تعشقُ التقاط الصور مع المشاهير في جميع المجالات وجاء من بينها الطبخ.

وأطلت نانسي عجرم، ببنطال أبيض وبلوزة ملونة صفراء، وكان الانسجام بين الثنائي واضحًا حتى أنهما استعرضا على هاتف بوراك إحدى وصفات الوجبات التي من الممكن أن ينفذها في منزلها، وقام بشوي اللحوم سويًا.

ودار بين نانسي عجرم والشيف بوراك حديث في ختام اللقاء قال فيه: "أنا كتير مبسوط بشوفتك شكرًا كتير كتير، إن شاء الله ترجعي على إسطنبول"، وردت نانسي: "أهلًا وسهلًا فيك إحنا انبسطنا شوفناك كمان وأهلًا وسهلًا فيك بلبنان وعنا، وأكيد برجع على إسطنبول".



ونشر أوزدمير عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، صورة جمعته بابنتَي عجرم ميلا وإيلا وقد كان لافتاً ارتداء كل منهما تي - شيرت طُبعت عليها صورة لبوراك، وأرفقها بقلوب حمراء.

كما نشر الشيف بوراك، صورة جمعته بالفنانة نانسي عجرم، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وعلق قائلًا: "النجمة نانسي عجرم وبوراك".



وكان في استقبال الشيف بوراك أيضًا، ابنتي نانسي عجرم "ميلا وإيلا"، وحضرا له مفاجأة بارتداء تي شيرت طُبعت عليها صورة للشيف بوراك وأرفقاها بقلوب حمراء، ونشر الشيف بوراك هذه الصورة عبر خاصية "الإستوري" في حسابه على "إنستغرام".

وتداول العديد من رواد موقع "إنستغرام" العديد من الصور التذكارية التي التقطها الشيف بوراك مع الفنانة نانسي عجرم، ووثقت لحظات الزيارة.

وأحدثت زيارة الشيف بوراك للبنان، تفاعلًا كبيرًا خاصًة بين محبّي الطبّاخ التركي الشهير منذ وصوله إلى مطار بيروت الدولي يوم السبت الماضي، وأقام الشيف بوراك في أحد الفنادق بوسط بيروت وأحدث بلبلة لدى ظهوره في "الزيتونة باي"، حيث طارده المعجبون لالتقاط الصور التذكارية معه.

وحاول الشيف بوراك الاستمتاع بإقامته في لبنان، فاختبر أجواء السهر في بيروت، وحرص على زيارة الفنانة يارا صباح أمس الأحد.

وتأتي زيارة الشيف التركي بوراك إلى لبنان في إطار مرافقته لوالده الذي جاء إلى بيروت في زيارة عمل وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يقوم فيها الشيف بوراك بزيارة بلد عربي، وغادر "بوراك" لبنان عائدًا إلى إسطنبول اليوم.

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