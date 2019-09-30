شقيق النجم الراحل محمد الخامس يروي أسباب وفاته الحقيقية (فيديو)

أفصح عبد الجبار زغدي، شقيق الفنان الجزائري الراحل محمد الخامس، عن الأسباب الحقيقية وراء وفاة شقيقه، التي تضاربت بشأنه الأنباء ما بين مصرعه طبيعيًا وبين مقتله.

وقال عبدالجبار، خلال مكالمة هاتفية مع تلفزيون "النهار"، إن شقيقه لفظ أنفاسه الأخيرة حين سقط من أعلى العمود الكهربائي الذي أمام منزله، مُبينًا أنه لجأ إلى صعود هذا العمود لنسيانه مفتاح المنزل.

وأضاف عبدالجبار، أن كاميرا المراقبة المتواجدة أمام منزل الفقيد، بيّنت حقيقة الحادث، حيث لم يمت مقتولاً كما أدعى البعض، مؤكدا أن عائلته شاهدت تفاصيل الحادث الذي أودى بحياته وتأكدت من حقيقة وفاته.

وكشف شقيق الفنان الراحل، أن آخر لقاء له مع شقيقه كان أمس، حينما تجولا سويًا على متن السيارة ولم يتوقع ما حدث له.

وجدير بالذكر أن وفاة الفنان الشاب محمد الخامس، فجع بسببها الوسط الفني بالوطن العربي، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كان النجم الشاب أحد نجوم برنامج "فنان العرب" و"ألحان" و"شباب3"، وتألق في عدة مسابقات فنية، كما أطلّ في برنامج "آراب أيدول" في العام 2013 ونال إعجاب لجنة التحكيم.

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