أبرز الأماكن لصور السلفي في دبي!

استعدّوا لأفضل صورة خلال هذا الشهر (Shutterstock)

بشواطئها الخلابة، ومبانيها الرائعة، وحدائقها المميزة، تُعدّ دبي المكان الأمثل لالتقاط الصور. حضّروا كاميراتكم وتوجّهوا إلى مكانكم المفضل لالتقاط صور السلفي من بين القائمة التي اخترناها لكم أدناه لشهر يناير.

عروض الألعاب النارية

تُعد الواجهات المائية في دبي مثل "لا مير" و"السيف" و"ذا بييتش"، من أفضل الأماكن لالتقاط الصور. تتزين هذه الوجهات الثلاثة بأشجار النخيل وبالأضواء المبهرة، إلا أن لكلٍ منها أجواؤها الخاصة وخلفياتها المميزة. إذا كنتم تبحثون عن المكان الأمثل لالتقاط الصور، ستشهد عطلة نهاية الأسبوع مجموعة من عروض الألعاب النارية احتفالاً بمهرجان دبي للتسوّق. لذلك، اختاروا الإطلالة المائية التي تناسبكم وانتظروا الأضواء التي ستزيّن السماء.

المكان: ذا بييتش في جي بي آر، ولا مير، والسيف

الأسعار: مجاناً

خلفية برج خليفة الرائعة

لا شكّ في أن كافة الصور التي تضم برج خليفة في الخلفية هي صور رائعة. وعلى الرّغم من أن نافورة دبي في دبي مول هي الأقرب لبرج خليفة، إلا أنه قد يكون من الصعب التقاط برج خليفة كاملاً في الصورة من هناك. لذلك، يمكنكم التوجّه إلى برج بارك بلازا، والذي يقع على مقربة من برج خليفة حيث يمكنكم الحصول على الزاوية الأمثل لصورتكم، والتي تتضمّن أيضاً جزءاً من أفق دبي. وفي هذه الفترة، تستضيف هذه الوجهة ستة مجسّمات فنية مصنوعة من المرايا من تصميم خبير الإضاءة "جورج تيلوس"، تحت عنوان فنون وأضواء دبي.

المكان: برج بارك بلازا، داون تاون دبي

الأسعار: مجاناً

أزياء رائعة في السوق الموسمي

يستضيف برج بارك في داون تاون دبي السوق الموسمي من 25 يناير إلى 2 فبراير في الهواء الطلق. ويُعد هذا السوق وجهة مميزة لالتقاط صور الإنستغرام من خلال الأكشاك المزينة، وشاحنات الطعام ذات التصاميم الفريدة، والعروض الترفيهية الرائعة. في هذا المكان ستجدون العديد من الأماكن، والديكورات، التي تشكّل خلفية مميزة للصور، وقد يظهر برج خليفة أيضاً في بعض هذه الصور.

المكان: برج بارك

الأسعار: مجاناً

ثقافات متنوعة في القرية العالمية

تفوق القرية العالمية في الموسم 23 كافة التوقعات، حيث ستتضمن مجموعة من الأجنحة والتجارب الجديدة والتي تقدّم للزوار تجارب ممتعة، ووجهات مميزة لالتقاط الصور. توجّهوا إلى السوق العائم لالتقاط الصور مع المراكب الملوّنة وعربات الطعام التي تقوم ببيع المأكولات الشعبية من كل أنحاء العالم، أو إلى النافورة الراقصة والتي تقدّم أيضاً عروضاً نارية. هذا وتشكّل "عجلة العالم" المصممة باستخدام شاشة "ليد" بحجم 50 متراً، خلفية رائعة للصور. زوروا القرية العالمية في 25 يناير وشاهدوا حفل الفنانين سعد الصغيّر وأمينة.

المكان: القرية العالمية

الأسعار: 15 درهم

مهرجان فني رائع

يقع السركال أفنيو في القوز حيث يُعدّ وجهة للفنون والمعارض الفنية والفعاليات الثقافية المختلفة. وفي هذه الفترة، يستضيف السركال أفنيو مهرجان القوز للفنون الذي يقدّم مجموعة كبيرة من النشاطات، والعروض الفنية المختلفة. ابحثوا عن تركيبة "إيلين كارول" الفنية الدائمة المعروضة والتي كُتب عليها "متى ستصل، و"متى ستعود" أو التقطوا الصور تحت الأضواء المعلقة في الأزقة، وغيرها الكثير.

المكان: السركال أفنيو، القوز

الأسعار: مجاناً

داون تاون دبي في المساء

إن منطقة داون تاون دبي رائعة خلال النهار، ولكن الأضواء التي تزيّن المباني والشوارع، تعطيها إبهاراً استثنائياً في المساء، ولا شك في أن منطقة دبي أوبرا تشكّل الخلفية الأفضل لالتقاط الصور. تمّ تصميم دبي أوبرا، وجهة العروض الفنية المميزة، على شكل قارب الداو التقليدي مع لمسات معاصرة تجعل منه مكاناَ رائعاً. ولدى التقاط الصور يمكنكم أيضاً الحرص على وجود دبي مول وبرج خليفة في الخلفية.

المكان: دبي أوبرا، داون تاون دبي

الأسعار: مجاناً

قبالة شواطئ دبي المتلألئة

تُعدّ شواطئ دبي المكان الأمثل لالتقاط صور السلفي. وبالإضافة إلى "ذا بييتش" و"لا مير" اللذين ذُكرا سابقاً، تضم دبي العديد من الشواطئ التي تُعد مثالية لالتقاط الصور مثل شاطئ ميركاتو في جميرا، الذي يتميّز برماله الذهبية الناعمة ومياهه الفيروزية. بالإضافة إلى ذلك يستضيف شاطئ ميركاتو بطولة الإمارات للدراجات المائية والتي تستمر حتى 2 مارس، لذا يمكنكم التخطيط لزيارتكم أثناء قيام الفعالية.

التاريخ: شاطئ ميركاتو، جميرا

الأسعار: مجاناً