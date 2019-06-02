أبرز الأماكن لمشاهدة الألعاب النارية في عيد الفطر

تستضيف دبي عروض الألعاب الناريّة المُذهلة على مدار العام احتفالاً بالعديد من المناسبات مثل عيد الفطر. هذا العام، تستعد كلّ من لا مير، والسيف، ودبي فستيفال سيتي لتقديم عروض رائعة في اليوم الأول من عطلة العيد، وقد جمعنا لك أبرز الأماكن للاستمتاع بمشاهدة الألوان التي ستزيّن سماء المدينة.

تجربة عشاء مميّزة في لا مير

استمتع بتجربة عشاء مميّزة في أحد مطاعم الواجهة المائية في لا مير مثل "سكة كافيه"، و"ميابي سوشي"، و"كاتش 22"، و"بيربرغر"، والتي توفّر جميعها إطلالة رائعة على عروض الألعاب الناريّة.

شاطئ لا مير

شاهد الألعاب النارية عن قرب، واختر مكاناً مناسباً على الشاطئ برفقة العائلة والأصدقاء. يمكنك أيضاً الاستمتاع بوجبة شهيّة من أحد مطاعم لا مير، أثناء مشاهدة العروض المُذهلة.

شاهد عروض الألعاب النارية في لا مير في أول أيام العيد، الساعة 9 مساءً

واجهة السيف المائية

ستُضاء سماء خور دبي بالألعاب الناريّة في أول أيام العيد. احجز طاولتك في أحد المطاعم المُطلّة على الواجهة المائيّة مثل "دكان برغر" و"المنغل إكسبرس"، و"الحميدية"، وغيرها من مِراس، واستمتع بمشاهدة العروض المُميّزة.

رحلة في خور دبي

تتميّز منطقة السيف القريبة من خور دبي بتاريخها العريق، وخلال العيد يمكنك حجز رحلة على متن أحد القوارب التراثية في مياه الخور لمشاهدة عروض الألعاب الناريّة عن قرب. في حال رغبت بتجربة أكثر تميّزاً، فيمكنك حجز مكان على متن مطعم "باتو دبي" العائم والاستمتاع بتجربة مذاقيّة رائعة.

تجربة عشاء في فندق شيراتون

على الضفة المقابلة لمنطقة السيف يقع فندق وأبراج شيراتون دبي كريك. يضمّ هذا الفندق العديد من المطاعم مثل مطعم "كريكسايد" الياباني، الذي يتميّز بإطلالة خلابة على عروض الألعاب الناريّة. يمكنكم أيضاً التجوّل في "ديرة كريك سايد" واستكشاف مجموعة من المقاهي والمطاعم.

شاهد الألعاب النارية في السيف في أول أيام العيد، الساعة 9.30 مساءً

عرض "تخيّل" في فستيفال باي

تم تصميم نسخة خاصّة من عرض "تخيّل"، الذي يستخدم اللّيزر والضوء والماء، ليتمّ عرضه خلال أوّل يومين من عطلة عيد الفطر. لا تفوّت مشاهدة هذا العرض المميّز. الكثير من المرح بانتظارك!

تجارب مذاقيّة في فستيفال باي

يضمّ دبي فستيفال سيتي مول العديد من المطاعم التي تقدّم خيارات مذاقيّة متنوّعة مثل "تكساس رودهاوس" أو"ناندوز" وغيرها، كما يتميّز بعض هذه المطاعم بإطلالات رائعة على عروض الألعاب الناريّة.

شاهد الألعاب النارية في دبي فستيفال سيتي في أول يومين من العيد، الساعة 8 و10 مساءً

ُزر DubaiCalendar.com أو حمّل التطبيق للاطّلاع على أحدث فعاليات عيد الفطر في دبي.