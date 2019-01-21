أبرز الحفلات الفنية في دبي!

حفلات البوب والروك والسول والموسيقى الإلكترونية (Shutterstock)

يشهد شهر يناير في دبي مجموعة من الحفلات الفنية من كل أنحاء العالم، بدءاً بالمواهب المحلية والإقليمية ووصولاً إلى النجوم العالميين. استكشفوا الأنواع الموسيقية المتنوعة والتي تعكس التنوع الثقافي لمدينة دبي. وإليكم أبرز الحفلات الفنية التي تستضيفها دبي خلال شهر يناير:

جورج إزرا

يتميّز جورج إزرا بصوت فريد من نوعه يذكّر بصوت "ريكي أستلي" و"كينج كرول". كانت انطلاقة المغني وكاتب الأغاني مع مهرجان "غلاستوبري" عام 2013، وبعدها أطلق ألبومه الأول "دي يو عير ذا رين؟" والذي تضمّن أغنية "بودابست" التي حصدت شعبية واسعة

وصلت أغنية جورج إزرا الأخيرة بعنوان "شوتغن" إلى مراتب أفضل الأغاني عالمياً، وحصدت المراتب الأولى على الإذاعات الأسترالية، والبلجيكية، والتشيكية، والإيرلندية، والهولندية، والاسكتلندية. يحيي إزرا حفله الغنائي الأول في منطقة الشرق الأوسط في دبي خلال شهر يناير، في مركز دبي التجاري العالمي.

التاريخ: 22 يناير

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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حفل "صن ريكوردز" لموسيقى الروك

تستضيف كوين إليزابيث 2 حفلاً فنياً حياً مخصصاً لـ"صن ريكوردز" الشركة التي أطلقت موسيقى الروك أند رول. وسيقوم مجموعة من الفنانين البريطانيين بتقديم أشهر أغاني "إلفيس بريسلي"، و"جوني كاش"، و"جيري لي لويس"، وغيرهم من رواد هذا الفن، احتفاءً بأجواء استوديوهات "صن" وبموسيقى الروك أند رول.

أطلق "سام فيليبس" شركة "صن ريكوردز" التي لعبت دوراً بارزاً في عالم الموسيقى. وفي عام 1954، دعا "إلفيس بريسلي" الذي كان يبلغ 19 عاماً وكان يعمل سائق شاحنة للمشاركة مع "سكوتي مور" و"بيل بلاك" و"دي جي فونتانا" لإبداع "صن ساوند"، وهو أسلوب تخطى الحواجز الموسيقية والعنصرية.

التاريخ: 23 - 15 يناير

المكان: كوين إليزابيث 2

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حفلات القرية العالمية

تستضيف القرية العالمية خلال شهر يناير مجموعة من الحفلات الفنية المميزة لفنانين من المنطقة.

وفي 25 يناير، يحيي الأمسية كلٌ من سعد الصغير وأمينة. اشتهر الفنان سعد الصغير بأغانيه الشعبية مثل "اصحى فوق" وقد شارك في أفلام سينمائية مصرية مثل "لخمة راس". لاقت أغانيه شعبية واسعة في العالم العربي وبخاصة في حفلات الزفاف. أما الفنانة أمينة، فقد اشتهرت بشكل خاص بأغنية "الحنطور" والتي أدخلتها إلى عالم الغناء الشعبي، كما أنها شاركت أيضاً في العديد من الأفلام المصرية.

التاريخ: 25 يناير

المكان: القرية العالمية

حفلات "ذا فريدج" الموسيقية

يستضيف "ذا فريدج" وجهة الحفلات الموسيقية في السركال أفنيو، مجموعة من الفنانين من كل أنحاء العالم. وتهدف هذه الوجهة إلى تعريف الجمهور في دبي على المواهب الجديدة، وتشجيع المواهب المحلية.

ويعود "ذا فريدج ليقدّم سلسلة من الحفلات الفنية خلال هذا الشهر. ففي 21 يناير، تحيي "ثانا باتشياناكي" المغنية الرئيسية في فرقة " بالس أند ساول"، الدورة الثانية من سلسلة الحفلات الموسيقية في "ذا فريدج" في شهر يناير. تشتهر ثانا بألحانها المميزة وشخصيتها المسرحية والتي جعلت من فرقة "بالس آند ساول" واحدة من الفرق الأكثر شهرة في سلطنة عمان.

أما في 28 يناير، فيحيي "جون ياني" الأمسية، من خلال أعماله الفنية المتنوعة التي تمزج الموسيقى الشرقية مع النغمات الغربية، والموسيقى الشعبية مع البوب لتقديم إبداعات فريدة.

التاريخ: 21 و28 يناير

المكان: ذا فريدج، السركال أفنيو

حفل "ماركو كارولا"

اشتهر ماركو كارولا في عالم الموسيقى في إيطاليا منذ بداية التسعينيات. لعب ماركو دوراً بارزاً في تطوير موسيقى التكنو في إيطاليا، وقد نال شهرة واسعة حول العالم. تمتد مسيرته الفنية لأكثر من عقدين وقد رسّخ نفسه خلالها سفيراً لموسيقى التكنو. يُعدّ ماركو منتجاً موسيقياً مبدعاً ويحمل في جعبته خمسة ألبومات.

تتميز موسيقى ماركو كارولا بأسلوبها الفريد، وقد نال ألبومه :بلاي ات لاود" الذي أطلقه عام 2011 نجاحاً مبهراً بين محبي موسيقى التكنو. يمكنكم الاستماع إلى إبداعاته الفنية في 24 يناير في "بيس دبي".

التاريخ: 24 يناير

المكان: بيس دبي، حي دبي للتصميم

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