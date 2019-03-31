أبرز اللقطات من أول حفل غنائي لمحمد رمضان..أزياء غريبة وتعرّي على المسرح..شاهدوا الفيديو

محمد رمضان يحيي أول حفل غنائي له في التجمع الخامس

أحيا الفنان محمد رمضان يوم الجمعة أول حفل غنائي له في مركز المنارة في منطقة التجمع الخامس في مصر، وشهد الحفل حضورًا جماهيرًا لافتًا، إضافة إلى تواجد عدد من النجوم مثل ماجد المصري وزوجته ودينا فؤاد والمنتج محسن جابر وحلا شيحة وإنجي خطاب وإيمي طلعت زكريا وغيرهم.

وصعد محمد رمضان على المسرح بسيارته "البورش" وعدد من الدراجات النارية، بالإضافة إلى ظهوره عاريًا من الأعلى غالبية الوقت في الحفل، عوضًا عن ارتدائه عدد من الأزياء التي ارتداها في الفيديو كليبات الخاصة به، وهو ما جعله عرضة للانتقادات بشكل كبير.

وبدأ رمضان حفله بأغنيته الشهيرة "نمبر وان" وسط استقبال وتفاعل كبير من الجمهور الحاضر، ووجه رسالة لمحبيه قال فيها: " أنا من غيركم ولا حاجة، وسيبكم من اللي بيقول إني مغرور والكلام دا، أنا سعيت علشان أوصل للجمهور مش إنتوا اللي سعيتوا علشان توصلولي".

إلّا أن عقب انتهاء الحفل تعرض محمد رمضان لهجوم حاد من قبل المتابعين، حيث كتب أحدهم تعليقًا وقال: " والله عبث اللي قاعد يقلع هدومه ويلبس موديلات غريبه ماهو لاقي هبل حاضرين ودافعين لاصوت ولا صوره بس شويه تنطيط هو يلم الملايين والغلابه يلموا ذنوب الدنيا والدين".

على الصعيد الفني، يشارك النجم محمد رمضان في السباق الرمضاني لعام 2019 من خلال مسلسل "زلزال"، وسترافقه في البطولة النسائية الفنانة العائدة من الاعتزال حلا شيحة في أول عمل درامي لها بعد غياب أكثر من 12 عامًا.