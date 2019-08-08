أبرز الوجهات العائليّة في دبي خلال العيد

تستقبل دبي عيد الأضحى مع العديد من الاحتفالات والفعاليات الرائعة في مجموعة متنوّعة من الوجهات المناسبة للآباء والأمهات والأطفال. استمتع بُعطلة نهاية الأسبوع واكتشف هذه الأماكن برفقة عائلتك.

عروض الألعاب الناريّة

لا تفوّت قضاء يوم رائع برفقة العائلة في دبي فستيفال سيتي مول خلال عطلة العيد. احرص على الوصول باكراً بعد الظهر لتناول الغداء والتسوّق، ثم توجّه إلى "فابيلاند" لتجربة ألعاب الأركيد، أو إلى "ستاي آند بلاي" حيث سيستمتع الصغار بالألعاب المُسليّة، أو شاهد أحد الأفلام في سينما "نوفو". قبل الساعة 8 اذهب إلى "فستيفال باي"، للحصول على أفضل إطلالة لمشاهدة عرض الألعاب الناريّة بالتزامن مع عرض "تخيّل". يمكنكَ أيضاً الحجز في أحد المطاعم على الواجهة المائية مثل الفنر و"إيتالي" لقضاء أوقاتٍ لا تُنسى.

رحلة إلى عالم المغامرات

"آي إم جي عالم من المغامرات" هي أكبر منتزه ترفيهيّ داخليّ في دبي، حيث يمكن للأطفال من كافة الأعمار لقاء الأبطال الخارقين وشخصيات "كارتون نتوورك" وغير ذلك. استمتع بالمغامرات المشوّقة، وشاهد رقصة العيالة التراثية ورقصة التنورة خلال العيد. سيتخلّل احتفالات العيد أيضاً المواكب الترفيهيّة، والحكواتي.

اكتشف التقاليد في دبي مول

تُعدّ "شيبتنا" من أبرز الفعاليات التي يستضيفها دبي مول في كل عيد، حيث يقوم أحد المُسنّين برواية القصص الشعبيّة وتوزيع الحلوى على الأطفال، وذلك من 11 حتى 13 أغسطس. سيتمكّن الأطفال من قضاء الوقت مع "شيبتنا" والتعرف على التقاليد والتراث. الفعالية مجّانية وتُقام من الساعة 5 حتى الساعة 9 مساءً.

استمتع بعروض خيالية في مول الإمارات

اذهب في رحلة إلى عالم الخيال مع عروض العيد الترفيهيّة في مول الإمارات. سيقوم لاعبو الجمباز والألعاب البهلوانيّة والرّاقصون بتقديم عروض مُميّزة على أنغام الأغاني والموسيقى، ليستمتع الجماهير من كافة الأعمار بهذا العرض المُبهر. استرح من التسوّق وشاهد هذا العرض الذي يُقام أربع مرات يوميّاً من 12 حتى 16 أغسطس.

شاهد أفلام ديزني في دبي أوبرا

استرجع ذكريات الماضي مع أطفالك من خلال مهرجان الأفلام في دبي أوبرا. من 15 حتى 30 أغسطس، يمكنك مشاهدة أروع أفلام ديزني الشهيرة مثل "هوكوس بوكوس"، و"سندريلا"، و"بيتر بان"، و"توي ستوري"، لقضاء أجمل الأوقات مع العائلة.

ترفيه خيالي في سيتي سنتر مردف

شاهد عرض "سكاي بول" مع أطفالك، حيث يقوم راقصون بأداء حركاتٍ مُذهلة على ارتفاعاتٍ عالية وذلك من 11 حتى 14 أغسطس في سيتي سنتر مردف. توجّه إلى "سنترال غاليري" لمشاهدة هذا العرض على أنغام الموسيقى العربيّة خلال إجازة العيد.

العشاء في "ذا بوينت"

يحصل حاملو بطاقة "ماستر كارد" على مزايا خاصّة في "ذا بوينت" في نخلة جميرا. توجّه إلى الواجهة المائية واستمتع بخصم 20% في 30 مطعماً ومتجراً حتى 30 سبتمبر. احتفل بعشاء مُميّز في أحد المطاعم المُشاركة، وتسوّق بأسعار مُخفّضة.

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