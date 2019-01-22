أبرز تجارب السوق الموسمي في دبي!

ترفيه ومأكولات وأزياء وأكثر من ذلك (Dubai Tourism)

يعود السوق الموسمي والذي يُعدّ من أبرز وجهات التسوّق في الهواء الطلق خلال مهرجان دبي للتسوّق، ويستمر من 25 يناير حتى 2 فبراير. ويحتفي السوق بالمواهب المحلية المختصة في مجال تصميم الأزياء والمأكولات والعروض الحية وغير ذلك الكثير. وإليكم أبرز التجارب التي تنتظركم في السوق الموسمي لهذا العام.

أروع تصاميم الأزياء

جدّدوا خزانة ملابسكم من خلال اختيار أروع التصاميم في السوق الموسمي، والتي يعرضها مصممون محليون وعلامات تجارية معروفة مثل "بيبي كوكو أورجانيك"، و"نسلي أند هان" لتصاميم القفطان، و"بيردز أن بيز" لملبوسات الأطفال.

مجوهرات ذات تصاميم فريدة

يقدّم السوق الموسمي مجموعة من المجوهرات ذات التصاميم الإبداعية والمصنوعة يدوياً، حيث سيعرض مجموعة من الحرفيين من المنطقة أروع التصاميم الفريدة. فهذه هي فرصتكم، إذا كنتم ترغبون بشراء قطعة مميزة أو اختيار هدية رائعة لمن تحبون. اطلعوا على أحدث تصاميم الفضة لعلامة "عائشة تشارمز"، والأكسسوارات المبدعة للمصمّمة اللبنانية ماغي بارود، بالإضافة إلى مجوهرات وأكسسوارات لمصممين محليين.

عروض ترفيهية حية

استمتعوا بمجموعة من العروض الترفيهية الحية والتي تتضمن الحفلات الموسيقية، وعروض الدي جي، والعروض الراقصة، وغيرها من الفعاليات. وسيتمكن الجميع، كباراً وصغاراً، من الاستمتاع بهذه العروض ضمن أجواء السوق الموسمي المميزة.

تجارب مذاقية رائعة

يستضيف السوق الموسمي مجموعة من التجارب المذاقية الرائعة، حيث ستتمكنون من تجربة باقة متنوعة من المأكولات اللذيذة. استريحوا من التسوّق وتذوّقوا كوباً من شاي الكرك من "بروجكت تشايوالا"، أو جرّبوا أجنحة الدجاج المتبّلة بأطيب النكهات من وينغسترز، أو البانكيك والآيس كريم، والقهوة، وغير ذلك الكثير.

زيّنوا بيوتكم بأجمل الأكسسوارات

يضم السوق الموسمي خيارات متنوعة من الأكسسوارات المنزلية لتزيّنوا منزلكم أو لتختاروا الهدايا المميزة. تضمّ القطع المعروضة أوجه المخدّات والديكورات الاسكندنافية من علامة "ذا بويري كومباني"، وعلب الألعاب التعليمية للأطفال من علامة "بوكس ستوري"، وغيرها الكثير.

وجهة المواهب المحلية

بالإضافة إلى العلامات التجارية العالمية، يشارك في السوق الموسمي مجموعة من رواد الأعمال المحليين والإقليميين الناشئين، مثل "أبسولوت زيرو" للحلويات، ومجموعة من مصممي الأزياء، وغيرهم. ويُعدّ هذا السوق منصة لتسليط الضوء على رواد الأعمال في مختلف المجالات.

أجواء رائعة وممتعة

تستضيف حديقة برج بارك السوق الموسمي في الهواء الطلق مع إطلالات رائعة على برج خليفة ودبي مول، ما يجعل منه وجهةً مثالية للعائلات لتمضية أجمل الأوقات، والاستمتاع بالمأكولات الشهية والعروض الترفيهية، وتجارب التسوّق المميزة، حيث الدخول مجاني للجميع. وأثناء تواجدكم في السوق، توجهوا إلى برج بارك بلازا لمشاهدة فنون وأضواء دبي، وهو عبارة عن عرض لستة مجسّمات فنية تقوم على التلاعب بالإضاءة.