أبرز حفلات دبي في 2019

تستضيف دبي خلال العام 2019 مجموعة من الحفلات المُميّزة والتي يُحييها مجموعة متنوّعة من أبرز النجوم والفرق العالميّة مثل "مارون5"، و"كاميلا كابيلو" و"ماكيلمور". اكتشف هذه الحفلات من خلال القائمة التالية

ريتا أورا و"ديسكلوجر"

انضم إلى النجوم ريتا أورا و"ديسكلوجر" في افتتاح مهرجان "ويك اب كول" الموسيقي في فندق "دبليو". تُقام هذه الاحتفالات عند حوض السباحة مع إطلالات رائعة على البحر وتتضمن مسرحين وموسيقى رائعة على مدى ثلاثة أيام. يتضمّن المهرجان حفلات للفرقة الثلاثية الأسترالية "روفوس دو سول"، والعديد من النجوم. يحصل أعضاء "ماريوت بونفوي"، برنامج الولاء لماريوت دخول خاص لكبار الشخصيات بما في ذلك حفل خاص وموسيقى دي جي مع "ديسكلوجر" وحصة يوغا حصرية مع ريتا أورا.

التاريخ: 10 - 12 أكتوبر

دبليو دبي، نخلة جميرا

+971 4 245 5555

"إي آر رحمن"

يُعدّ "إي آر رحمن" من أبرز الموسيقيين في الهند، وقد فاز بجائزتي "أكاديمي أووردز" وجائزتي "غرامي"، بالإضافة إلى ست جوائز "ناشونال فيلمفير" وجائزة "غولدن غلوب" و15 جائزة "فيلمفير" و17 جائزة "فيلمفير ساوث". اشتهر هذا النجم بإنتاج الأغاني باللغة الهندية، ولغة "التاميل" و"التيلجو"، وكذلك الأغاني العالمية مثل "جاي هو" من فيلم "سلامدوغ ميليونير". شاهد حفله المُميّز في كوكا كولا أرينا خلال شهر نوفمبر.

التاريخ: 15 نوفمبر

كوكا كولا أرينا، سيتي ووك

+971 4 439 0900

باسنجر

بدأت "باسنجر" كفرقة روك خُماسيّة، قبل أن يفترق أعضاؤها في العام 2009 ويُكمل "مايكل روزنبرغ" مسيرته الفنيّة وحيداً، حيث سيُقدّم حفلاً فنيّاً في دبي أوبرا في 20 نوفمبر. يتميّز "روزنبرغ" بأغانيه الرومانسيّة والشاعريّة وقد نالت أغنيته "ليت هير غو" شعبيّة كبيرة كما ترشّحت لجائزة "بريت" بعد إطلاقها عام 2014.

التاريخ: 20 نوفمبر

دبي أوبرا، داونتاون دبي

+971 4 440 8888

كايلي مينوغ

تُعدّ أغنية "كانت غيت يو أوت أوف ماي هيد" من أبرز أغاني أميرة البوب كايلي مينوغ، التي تحمل في جعبتها العديد من الأغاني المُميّزة مثل "لوف ات فيرست سايت"، و"لوكوموشن" وغيرهما. شاهد حفل هذه النجمة المُميّزة في حفل الذكرى الخمسين لإطلاق بطولة طيران الإمارات لسباعيات الرجبي.

التاريخ: 6 ديسمبر

ذا سيفنز، طريق العين

+971 4 809 6605

ديدو

تُعد النجمة البريطانية ديدو من أوائل من غنى عن الحب والألم، بعيداً عن الغضب والانتقام، فأغانيها تتناول العلاقات بطريقة مختلفة، وناضجة. تضم أشهر أغانيها "وايت فلاغ"، و"ثانك يو"، وقد أطلقت ألبوم جديد بعنوان "ستيل أون ماي مايند"، كما أنها تقوم بجولتها العالمية الأولى بعد 15 سنة، ومن ضمنها حفلها الأول في منطقة الشرق الأوسط على مسرح مدينة دبي للإعلام.

التاريخ: 13 ديسمبر

مسرح مدينة دبي للإعلام

+971 56 526 3711

راحات فاتح علي خان

يُعدّ راحات فاتح علي خان من مغني القوالي التقليديين (وهو نوع من أنواع الموسيقى الصوفية)، وقد اشتهر بالقوالي والغزل. يحيي هذا النجم الذي اشتهر بالعديد من الأغاني حفلاً مميزاً من ثلاثة أجزاء، بعنوان "مي، مايسلف أند أي" في 27 ديسمبر. سيتمكّن الجمهور من مشاهدة خان مع مجموعة من النجوم الواعدين والاستمتاع بأغاني بوليوود والقوالي الكلاسيكية خلال هذا الحفل في كوكا كولا أرينا.

التاريخ: 27 ديسمبر

كوكا كولا أرينا، سيتي ووك

+971 4 246 8829