أبرز نجوم الفن السوري يجتمعون في "الحرملك"

ويشارك في العمل عدد كبير من الأسماء الضخمة في الفن السوري من بينهم سلوم حداد، باسم ياخور، باسل خياط، جمال سليمان، سلافة معمار، فادي صبيح.

بالإضافة للفنانة نادين والفنانة الشابة هبة نور والتي ستعود إلى الدراما بعد غياب طويل وصل إلى 4 سنوات، بالإضافة إلى جيني اسبر، معتصم النهار.

وسيتم تصوير المسلسل بين لبنان والإمارات وهو من تأليف سليمان عبدالعزيز، هذا وكانت الفنانة السورية أمل عرفة قد نفت خبر مشاركتها في المسلسل، وقالت أنه كان هناك بعض الاتصالات سابقًا بخصوصه، إلا انه لم يصلها أي ورق أو نص لقراءته، ولذلك فأي أخبار تُنشر عن مشاركتها في العمل هي مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة.

ويترقب الجمهور العربي عامة والسوري خاصة بلهفة كبيرة عرض العمل في رمضان المقبل بسبب ضخامة الإنتاج والنجوم المشاركين فيه، حيث يشهد العمل عودة الفنان جمال سليمان للدراما السورية بعد غياب طويل، كما ويشهد العمل مشاركة أسماء كبيرة من أبرز النجوم.