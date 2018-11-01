أبرز 5 إطلالات لنجمة بوليوود وأيقونة الجمال آشواريا راي في عيد ميلادها الـ45

آشواريا راي باتشان

تحتفل اليوم الأول من نوفمبر نجمة بوليوود آشواريا راي باتشان في عيد ميلادها الـ45، ومما لا شك فيه بأنها من أجمل ما أنجبت الهند على الإطلاق، ولا زالت حتى هذا اليوم تأسر قلوب الجماهير أينما ذهبت بجمالها الساحر والغير مألوف.

وبحسها القوي للموضة والأزياء دائمًا ما كانت تلفت أنظار جميع الحاضرين أينما ذهبت وكيفما تحركت على السجادة الحمراء في العديد من المناسبات، ومن خلال هذا المقال نستعرض معكم أبرز 5 إطلالات لنجمة بوليوود والتي تركت في وقتها العالم في حالة من الانبهار والاعجاب الشديد.

1- الإطلالة الأولى في "The seventh Outlook Business Outstanding Women Awards"

2- الإطلالة الثانية في مهرجان كان السينمائي السنوي الـ70

3- الإطلالة الثالثة في فندق مارتينز

4- الإطلالة الرابعة في جلسة تصوير على شاطئ فندق مارتينز

5- الإطلالة الخامسة في مهرجان كان السينمائي السنوي الـ70