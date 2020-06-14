تستضيف دبي خلال فصل الصيف العديد من الفعاليات المُميّزة مثل أمسيات الأفلام والعروض الكوميدية والفنية وغيرها الكثير. إليكم أبرز 5 نشاطات خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي من فعاليات افتراضية وتجارب شخصية.

استمتعوا بالأفلام

تُعيد "ريل سينما" أجواء الستينيات من خلال تقديم تجربة سينما السيارات في دبي مول زعبيل. استمتعوا بتجربة مشاهدة الأفلام السينمائية من قلب سياراتكم، وشاهدوا أجمل أفلام هوليوود تحت ضوء النجوم. قودوا سياراتكم إلى المواقف المُخصّصة لها، وتابعوا الموجة المخصّصة على الراديو واستمتعوا بفيلم جديد كل يوم بما في ذلك "فاست أند فوريوس 8"، و"ذا إنفيزيبل مان" وغيرها.

اكتشفوا موهبة جديدة

يفتح "جلف فوتو بلس" في السركال أفنيو أبوابه أمام الفنانين المتدرّبين هذا الصيف. سواء كنتم ترغبون في اختبار مواهبكم في التصوير الفوتوغرافي، أو في تحسين قدراتكم التقنية، ستتمكّنون من الاختيار من بين مجموعة من ورش العمل التي تلبّي مختلف الاحتياجات. يمكن لنجوم مواقع التواصل الاجتماعي الصاعدين أيضاً تعلّم التقاط الصور المناسبة لمنصّاتهم، فيما سيتعلّم مدوّنو الطعام كيفيّة تصوير المأكولات. اكتشفوا أبرز تطبيقات تعديل الصور، لتحسين شكل الصور أو تعلّموا تقنيات التقاط الصور من هاتفكم الذكي.

عرض كوميدي مليء بالضحك

إذا كنتم من متابعي سلسلة عروض الكوميديا "ها ها ها - حبيبي"، فلا شكّ في أنكم تعلمون أن جميع الكوميديين المشاركين هم من أبرز الوجوه في عالم الكوميديا. ومن ضمن هذه العروض، يقدّم نجم الكوميديا الهندي "أميت تاندون" عرضاً افتراضياً مميّزاً يوم الخميس. يشتهر "تاندون بشخصيّته الجذّابة وآرائه المميّزة، كما أنّه واحد من ثلاثة فنانين هنود عُرضت برامجهم على "نتفليكس" في 2019، وقد حصد شعبية كبيرة من خلال البرنامج الذي عُرض بعنوان "كوميديانز أوف ذا وورلد".

التاريخ: 18 يونيو

جولة في الأعالي

استمتعوا بأجواء المغامرة مع أكبر مسار انزلاقي في العالم مع "إكس لاين دبي مارينا". تأخذكم هذه التجربة في رحلة بسرعة 80 كلم بالساعة ضمن مسار بطول كيلومتر واحد فوق واحدة من أكثر المناطق حيوية في المدينة. شاهدوا الممرّات المائية والمباني الشاهقة واليخوت الفاخرة من الأعالي. وخلال الصيف، ستتمكّنون من الاستمتاع بعروض مُميّزة، مع فرصة إحضار أحد الأصدقاء للاستمتاع بتجربة رائعة.

سافروا مثل أوديسوس

تعود سينما عقيل، وجهة الأفلام المستقلّة في دبي، لتقدّم أفلامها الفنية المختارة بعناية. ومع اعتماد كافة معايير المسافة الآمنة، ينطلق الجدول الجديد مع فيلم الكوميديا والدراما "ذا تريب تو غريس"، أي الرحلة إلى اليونان، لروب برايدون وستيف كوغان. يعيش الممثلان مغامرة من خلال رحلة عبر الزمن، حيث يستكشفان الطريق التي سلكها الملك أوديسوس. وعلى الطريق، يتناقش النجمان حول الدراما، والديمقراطية، والتاريخ، والتراجيديا، بينما يتعرفان على أبرز المعالم مثل معبد أبولو في دلفي. المقاعد محدودة، لذا احجزوا تذاكركم عبر الإنترنت.

التاريخ: 12 - 25 يونيو