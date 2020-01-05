أبرز 7 أمور يمكنكم القيام بها في دبي في عطلة نهاية الأسبوع

ينطلق العام الجديد بوتيرةٍ من الحيويّة والمرح تغمر أول عطلة نهاية أسبوعٍ فيه. فمن الحفلات الموسيقيّة وحضور أبرز الفنّانين المحليين والعالميين يمكنكم أن تختاروا أكثر من طريقةٍ للاستمتاع بالوقت في دبي. خطّطوا لعطلة نهاية أسبوعٍ جديدة ومميّزة مع هذه الجولة على أبرز الفعاليات التي ستشهدها المدينة.

سونو نيغام بحفلٍ حيّ

استعدّوا للغناء مع عرضٍ فنّي يصحّ اعتباره الأفضل في عطلة نهاية الأسبوع يحييه النجم الهندي "سونو نيغام" الحائز على العديد من الجوائز، والذي سيؤدّي أجمل أغنياته يوم الجمعة في مركز دبي التجاري العالمي. اشتهر نيغام بوضعه الألحان للعديد من الأفلام البوليوودية الحديثة، بما فيها "بولي تشوديان" و"ماين أغار كاهون"، فانضمّوا إليه في هذه الأمسية الفنّيّة المميّزة.

متى: 10 يناير

أين: مركز دبي العالمي التجاري

للمزيد من المعلومات

حفل فنّيّ مشترك لمحمد رمضان وسعد لمجرد

عشاق الموسيقى العربية على موعدٍ مع فرصةٍ مضاعفة للاستمتاع بأجمل الأغاني في الحفل الذي يجمع النجمين المصري محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد للمرة الأولى في عطلة نهاية هذا الأسبوع. سيؤدّي هذان النجمان أشهر أغانيهما في مركز دبي التجاري العالمي، احتفالاً بمرور 25 عاماً على انطلاق مهرجان دبي للتسوق، فكونوا هناك لتغنّوا "لمعلّم" مع لمجرد والتي حصدت أعلى نسبة مشاهدة في تاريخ الغناء العربي على "يوتيوب"، وأغنية "مافيا" لرمضان التي تابعها أكثر من 160 مليون وغيرهما الكثير من الأغاني التي تحبّونها.

متى: 10 يناير

أين: مركز دبي التجاري العالمي

للمزيد من المعلومات

ابدؤوا العام 2020 بالضحك

تعود أطول فعاليةٍ للضحك في دبي والمنطقة لتقديم أوّل عرضٍ لها في العام الجديد هذا الخميس، فكونوا على الموعد مع "ذا لافتر فاكتوري" لتضحكوا مع نجوم الكوميديا العالميين "ستيفن غرانت" و"مات ريد" و"بيتر وايت" الذين يتميّز كلٌّ منهم بأسلوبه الفكاهيّ الفريد ويتشاركون القدرة على إضحاككم على مواقف ساخرة تتناول الحياة اليوميّة وأحداثاً يشهدها العالم، وذلك يوم 9 يناير في فندق "موفنبيك جي بي آر"، ويوم 10 يناير في فندق "استوديو وان".

متى: 9 و 10 يناير

أين: "موفنبيك جي بي آر" و "استوديو وان"

عروضٌ مسرحيّة متنوّعة

يحفل شهر يناير في دبي بالعروض المسرحية المتعدّدة الخلفيات التي ترضي جميع الأذواق. فالمسرحية الكويتيّة "عنتر المفلتر" للنجم الكوميديّ الكويتي طارق العلي تسلّط الضوء على ما يعيشه عنتر وأفراد أسرته إثر اضطرارهم لمغادرة بيتهم والإقامة عند أقاربهم الذين لا يرحّبون بهم كما يجب. أما مسرحية "تشوهال" مع نجمَيْ الكوميديا الهنديّة "ماناف كول" و"هدى بالدار" والتي تُعرض مجدّداً في "ذا جانكشن"، فتدور حول معاني الحياة في تسعينيات القرن الماضي من وجهة نظر امرأةٍ قوية الشخصية.

متى: عنتر المفلتر: 9- 10 يناير؛ تشوهال: 10 يناير

أين: المدرسة الهندية الثانوية و ذا جانكشن

لمحبّي السرعة ما يرضيهم

لا تكتفي حلبة "دبي أوتودروم" باستضافة فعالية سرعة واحدة خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بل تعدكم باثنتين، حيث تعود "سلسلة سباقات هانكوك 24 ساعة" بمشاركة 100 سيارة "تورينغ" و"جي تي"، في استعراضٍ للسّرعة والتنافس الشديد بين أهمّ السيّارات بقيادة أبرز السائقين العالميين. وتأتي سلسلة سباقات "تي سي آر" الشرق الأوسط لترضي عشّاق سباقات سيارات الدفع الأمامي ذات المحركات التوربينيّة.

متى: سباقات "تي سي آر" الشرق الأوسط: 9- 10 يناير؛ "سلسلة سباقات هانكوك 24 ساعة": 9- 11 يناير

أين: دبي أوتودروم

أضيفوا جرعةً رياضيّة لحياتكم

تمنح سلسلة سباقات "سوبر سبورتس ران" شهر يناير انطلاقةً رياضيّة مع النسخة الثالثة منها. يمكنكم الجري أو الركض أو المشي في هذا السباق والاختيار بين مسافات 3 أو 5 أو 10 أو 16 كلم على الطريق الآمن والخالي من السيارات في ميدان، مع أنشطةٍ موسيقية وترفيهية مناسبة لجميع الأعمار ومن مختلف مستويات اللياقة البدنيّة. باب التسجيل مفتوح حتى 8 يناير، فلا تتردّدوا في المشاركة بهذه الفعالية المليئة بالتحدّي والمرح.

متى: 10 يناير

أين: ذا تراك، ميدان غولف

للمزيد من المعلومات

موعدكم مع موسيقى الروك الفلبينيّة

تحمل فرقتا موسيقى الروك الفلبينيّتان "ديسمبر أفنيو" و"سايلنت سانكشوري" أجواء موسيقى الروك إلى عشّاق هذا النوع في دبي، مع حفلهما المنتظر يوم الجمعة في استاد سوق دبي الحرة للتنس. عيشوا متعةً مضاعفة مع الموسيقى وارقصوا على أنغام معزوفاتٍ وأغنياتٍ مشهورة تضمنّتها الألبومات السبعة لهاتين الفرقتين اللتين سينضمّ إليهما في هذا الحفل ضيوف شرف مثل "فلايت ساينتس" و"ثيرد بارتي".

متى: 10 يناير

أين: استاد سوق دبي الحرة للتنس

للمزيد من المعلومات