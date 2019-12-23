أبرز 7 أمور يمكنكم القيام بها في عطلة نهاية هذا الأسبوع

مع قرب اختتام هذا العام، يحفل شهر ديسمبر بالكثير من الأنشطة والأحداث المتنوّعة التي ينبغي أن تطّلعوا عليها عبر زيارة موقع فعاليات دبي. مهرجان دبي للتسوّق الذي ينتظره الجميع سينطلق بحفلاتٍ فنّيّة مجّانيّة يحييها النجوم ليام باين، جورجا سميث، حسين الجسمي وغيرهم، بالإضافة إلى الكثير من الفعاليات الترفيهيّة التي ستشهدها مختلف أنحاء المدينة. اطّلعوا على أفكارٍ عديدة لاستقبال العام 2020 مع أبرز 7 أمورٍ يمكنكم القيام بها.

احتفالات عطلة نهاية الأسبوع الخاصة بافتتاح مهرجان دبي للتسوّق

استعدّوا لأهمّ الحفلات الفنّيّة والعروض الترفيهيّة مع افتتاح دورة هذا العام من مهرجان دبي للتسوّق الذي من المؤكّد أنّه سيكون الأضخم. يمكنكم في 26 ديسمبر الاستمتاع بالحفل الفنّي المجّانيّ الذي سيحييه كلٌّ من النجوم حسين الجسمي وشاب خالد وشيرين عبد الوهاب، فيما ينتظركم الحفل المجّانيّ للنجمين العالميين ليام باين وجورجا سميث في 27 ديسمبر. العديد من الفعاليات الترفيهيّة والحفلات الفنّيّة والثقافيّة بانتظاركم، إلى جانب منصّات الطعام الجوّالة والأنشطة المناسبة لجميع أفراد الأسرة وغير ذلك الكثير. احصلوا على تذاكركم المجّانيّة واحضروا باكراً لضمان دخولكم إلى هذه الفعاليات المتعدّدة الممتعة.

متى: 26- 27 ديسمبر

أين: برج بارك

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أم كلثوم بحفلٍ حيّ!

للمرّة الأولى في دولة الإمارات العربية المتحدة، تستضيف دبي أوبرا حفلاً تكريمياً للسيدة أم كلثوم يعتمد على تقنية الهولوغرام، حيث ستشاهدونها على خشبة المسرح بمشاركة فرقةٍ موسيقيّة تضمّ أكثر من 20 عازفاً. استمعوا إلى أجمل ما أدّته كوكب الشرق من أغانٍ خالدة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع عملٍ معاصر يشكّل تحيّةً لحضورها الفنّي المميّز والدائم.

متى: 26- 27 ديسمبر

أين: دبي أوبرا

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استمعوا إلى أجمل أغاني راحت فاتح علي خان

يحيي المغنّي المشهور راحت فاتح علي خان حفلاً مميّزاً في كوكا كولا أرينا في عطلة نهاية هذا الأسبوع، يؤدّي خلاله أشهر أغنياته الصوفية الطابع وأبرز أعماله البوليوودية، مع باقةٍ من الأشعار بلغة الأوردو. اشتُهر هذا الفنّان بأدائه أغنياتٍ لأشهر الأعمال البوليوودية على امتداد حضوره الفنّي المتواصل منذ 34 سنة، وسيكون محبّوه على موعدٍ معه للاستمتاع بأغنياتٍ مثل "مي، ماي سلف آند آي"، خلال عرضٍ من 3 مراحل يشاركه فيه فنّانون صاعدون.

متى: 27 ديسمبر

أين: كوكا كولا أرينا

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شاهدوا العرض المسرحيّ الإيمائيّ "سندريلا"

ينشر موسم الأعياد أجواءه المفرحة في جميع أنحاء المدينة على مدى أيّام مهرجان دبي للتسوّق، إلى جانب الاحتفالات المدهشة بليلة رأس السنة الجديدة. خلال هذا الأسبوع سيتحوّل فندق فيرمونت النخلة إلى واحةٍ للإبداع مع العرض الفنّيّ الإيمائيّ المستوحى من قصة "سندريلا" الكلاسيكية والمناسب للجميع من مختلف الأعمار. كلّ ما يمكنكم تخيّله من مواهب استثنائية للممثلين ومن أزياء مدهشة وأجواء رائعة ستحصلون عليه عند حضوركم هذا العمل الفنّيّ الراقي الذي يحمل رسالة محبّة وأمل.

متى: حتى 27 ديسمبر

أين: فيرمونت النخلة

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انغمسوا في روعة أجواء لا بيرل

يواصل العرض المدهش "لا بيرل" استقطابه محبّي الفنون الاستثنائيّة، منذ أن أطلقه قبل سنتين المبدع فرانكو دراغون الذي أنتج أضخم العروض العالمية مثل "ذا هاوس أوف دانسينغ ووتر" في ماكاو، و"لو ريف" في لاس فيغاس. إذا كنتم قد خطّطتم لحضور "لا بيرل" قبل نهاية العام فلم يفت الأوان بعد، إذ يمكنكم ذلك في عطلة نهاية هذا الأسبوع، مع فرصة الاختيار بين باقاتٍ متعدّدة تشمل تناول عشاءٍ شهي، لتُضاعفوا من مقدار استمتاعكم بهذا العمل الفنّيّ الراقي.

متى: العروض متواصلة

أين: الحبتور سيتي

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عيشوا أجواء دبي الشتوية في القرية العالمية

استكشفوا ما تغتني به القرية العالمية من ثقافاتٍ متعدّدة الجنسيات، وتذوّقوا أطيب المأكولات من مختلف مطابخ العالم واستمتعوا بالأنشطة الترفيهية في هذه الوجهة المثالية التي تتيح لكم الاستمتاع بالأجواء الشتوية اللطيفة في دبي برفقة أفراد العائلة والأصدقاء. بالإضافة إلى كلّ ما فيها من تجارب وعروضٍ وألعاب، تقدّم القرية العالمية حفلاً حيّاً للفنّان المصري رامي صبري، كما تعرّفكم على غنى الحياة الإماراتية من خلال مهرجان دبي وتراثنا الحيّ.

متى: حتى 4 أبريل

أين: القرية العالمية

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آخر المحطات الثقافية في العام 2019

لا شك في أنّ دبي هي الوجهة المفضّلة للثقافة والفنون، بفضل ما تحفل به من معارض وأنشطةٍ تستضيفها مواقع مميّزة مثل السركال أفنيو ومركز جميل للفنون. قبل اختتام العام الحالي يمكنكم زيارة معرضَيْن في عطلة نهاية هذا الأسبوع، حيث يستضيف "متحف الاتحاد" معرض "الوالدان المؤسسان" الذي يحمل الزوّار في جولةٍ استعاديّة لأبرز الأحداث التي أدّت إلى قيام الاتحاد، من خلال صورٍ التقطتها عدسة المصوّر الشهير "رامش شوكلا"، فيما يُقام في "غاليري إيزابيل فان دين إيندي" معرضٌ للمصوّر العراقي الشهير لطيف العاني حتى 28 ديسمبر.

متى: معرض لطيف العاني: حتى 28 ديسمبر، معرض "الوالدان المؤسسان": حتى 31 ديسمبر

أين: غاليري إيزابيل فان دين إيندي و متحف الاتحاد