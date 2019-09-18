أبرز 7 فعاليات خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي

تضمّ عطلة نهاية الأسبوع في دبي مجموعة من النشاطات المسلّية للجميع، مثل الحفلات المجانية، والتجارب المذاقية الفاخرة، واحتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، وأمسيات الأفلام. إليك أبرز سبع نشاطات لعُطلة نهاية الأسبوع في دبي.

احتفل باليوم الوطني السعودي الـ89

تستضيف دبي العديد من الاحتفالات والفعاليات بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يُصادف في 23 سبتمبر. تتضمّن الاحتفالات بمناسبة ذكرى تأسيس المملكة العديد من العروض الترفيهية، والحفلات المجانية، والخصومات. فبالإضافة إلى عروض الألعاب النارية، وعروض الفرق السعودية التقليدية، وعرض "تخيّل" المميز في دبي فستيفال سيتي مول، يمكن للأشقاء السعوديين التوجّه إلى وسط مدينة دبي للحصول على خصومات في أبرز الوجهات الترفيهية في دبي مول، وفي المطاعم المجاورة. اكتشف أبرز الاحتفالات من خلال هذا الرابط.

التاريخ: 19 - 23 سبتمبر

المكان: عدّة مواقع في دبي

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استمتع بالأكلات الإماراتية

إذا كنت ترغب بتناول المأكولات الإماراتية، توجّه إلى "أوف ذا منيو" - النسخة الإماراتية، في مركز دبي المالي العالمي. انطلق هذا المشروع في 8 سبتمبر وهو يجمع بين أربعة طهاة معروفين من أربعة من أبرز مطاعم مركز دبي المالي العالمي لتقديم قائمة محدودة. تضمّ القائمة أطباقاً أساسية من المطاعم مطهوة بحسب تقاليد الطبخ الإماراتية، لتقدّم للحضور تجربة فريدة ومبدعة. سيتم الإعلان عن الطهاة والمطاعم المشاركة بشكل مستمر.

التاريخ: حتى 13 نوفمبر

المكان: مركز دبي المالي العالمي

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عرض موسيقي لأبرز الأفلام في دبي أوبرا

لا شكّ أن أروع الأفلام مثل "غلادييتور" و"هاري بوتر" تعرض بشكل أفضل بكثير، عندما تعزف فرق الأوكسترا موسيقاها التصويرية. اكتشف هذه التجربة لمشاهدة الأفلام في دبي أوبرا، حيث تقوم أوركسترا الدولة الأرمنية بعزف الموسيقى وغناء الأغاني المميزة. تستضيف دبي أوبرا فيلم "غلادييتور" من 18 إلى 19 سبتمبر على شاشة ضخمة مع موسيقى حية لألحان هانز زيمر وليزا جيريارد. بعدها، سيتم عرض فيلم "هاري بوتر أند ذا بريزونر أوف أزباكان" من 20 إلى 21 سبتمبر.

التاريخ: 18-19 سبتمبر (غلادييتور) & 20-21 سبتمبر (هاري بوتر)

المكان: دبي أوبرا

حفلات مجانية لبلقيس وشما حمدان

تقدّم النجمتين بلقيس فتحي وشمّا حمدان حفلتين مميّزتين خلال عُطلة نهاية الأسبوع في دبي، ضمن احتفالات اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية. شاهد هذين الحفلين مجاناً حيث تُحيي بلقيس فتحي حفلها في سيتي ووك في 19 سبتمبر، وشمّا حمدان في لا مير في 20 سبتمبر. لا بدّ من الوصول باكراً، للحصول على أفضل مكان للاستماع إلى أبرز أغانيهما.

التاريخ: 19 & 20 سبتمبر

المكان: سيتي ووك & لا مير

استمتع بعشاء فاخر مع نجوم التلفزيون في كوين إليزابيث 2

تستضيف كوين إليزابيث 2 عرض "فولتي تاورز" من 18 إلى 20 سبتمبر. شاهد ممثلي برنامج السيتكوم "فولتي تاورز" الذي يُعرض على قناة "بي بي سي" واستمتع بعشاء من ثلاثة أطباق. استمتع بهذا العرض الكوميدي الذي لاقى الكثير من النجاحات في جميع أنحاء العالم.

التاريخ: 18-20 سبتمبر

المكان: كوين إليزابيث 2

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استمتع بموسيقى "ديسي راب"

يحيي نجمي الراب الصاعدين في الهند "رافتار" و"ديفاين" حفلاً مميزاً في مركز دبي التجاري العالمي هذه الجمعة. اشتهرت أغاني هذين النجمين بين الشباب في جنوب آسيا، وبخاصة أغنية "سواغ ميرا ديسي" لـ"رافتار". بات هذان النجمان من أبرز الوجوه على ساحة موسيقى الهيب هوب الهندية، وقد أطلق "ديفاين" العديد من أغاني نجم بوليوود "رانفير سينغ" لفيلم "غالي بوي" من عام 2019، حول أحد مغني الراب.

التاريخ: 20 سبتمبر

المكان: مركز دبي التجاري العالمي

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ركوب الدراجات الهوائية

في كل عام تقوم "سبينيس" برعاية تحدي ركوب الدراجات الهوائية لمسافة 92 كيلومتر، والذي ينطلق مع أربعة سباقات تحضيرية لمساعدة الرياضيين على تحديد نقطة الانطلاق. ينطلق السباق التحضيري الأول في 20 سبتمبر في القدرة، ويتيح لراكبي الدراجات الهوائية الانطلاق باكراً على مسار بمسافة 45 كيلومتر. بعد السباق يمكن للمشاركين الاستمتاع بفطور شهي مع نشاطات عائلية في "سايكل فيلدج".

التاريخ: 20 سبتمبر

المكان: مسار القدرة للدراجات الهوائية

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