أبرز 7 فعاليات خلال نهاية الأسبوع في دبي!

مع بداية شهر أكتوبر تفتح دبي أبوابها لطقس الخريف، وتدعو الجميع للاستمتاع بالهواء المنعش. ومع العديد من الفعاليات خلال هذا الشهر، بات لديك الكثير من الأسباب لتستمتع بالجو الرائع، من خلال المشاركة في فعالية "غروف أون ذا غراس"، أو في أحد سباقات الجري. إليك أبرز سبع فعاليات خلال عُطلة نهاية الأسبوع.

ارقص على ملعب الغولف

احتفل بالموسم الجديد في "غروف أو ذا غراس" في 4 أكتوبر، وهي الفعالية الأولى من بين 4 فعاليات. يُقام هذا الحفل في نادي الإمارات للغولف مع إطلالة مميزة على أفق دبي. يشارك في هذا المهرجان الموسيقي مجموعة من الدي جي العالميين بما في ذلك "إيجيبشان لوفر"، و"بالمز تراكس"، و"فيكين أرمان"، وغيرهم. استمتعوا بأنغام الموسيقى مع المأكولات الشهية والأكشاك التي تبيع مجموعة من المنتجات المحلية.

التاريخ: 4 أكتوبر

المكان: نادي الإمارات للغولف

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استمتع بمنافسة حماسية

تستضيف كوكا كولا أرينا الفعالية الرياضية الأولى "PBA باك إن دبي". شاهد أبرز نجوم كرة السلة من الفلبين بما في ذلك "جون مار فاجاردو"، و"كريستيان ستانداردينجر"، و"أويند سانتوس" في منافسات مميزة على مدى يومين ضمن مباريات بين "سان ميغيل بيرمين" و"NLEX رود ووريورز" في 4 أكتوبر، تليها مباراة أخرى بين NLEX و"بارانغاي جينيبرا" في 5 أكتوبر.

التاريخ: 4 - 5 أكتوبر

المكان: كوكا كولا أرينا

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“دانديا" في الحديقة

شارك في احتفالات "نافراتري" خلال عُطلة نهاية الأسبوع مع فعالية "نافراتري أوستاف"، في حديقة زعبيل، على أنغام الموسيقى الحية والتقليدية. يحيي الأمسية النجمة "أنيتا شارما"، و"روكيررز" مع أجمل رقصات "دانديا". يمكنك أيضاً تناول المأكولات الهندية التقليدية في هذا الحفل المميز.

التاريخ: 3 أكتوبر

المكان: مسرح "ميغابول" في حديقة زعبيل

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حفل سيف نبيل ورحمة رياض

استمتع بالموسيقى العربية مع نجمي العراق سيف نبيل ورحمة رياض في روضة البستان، قاعة الراشدية. سيغني النجمان خلال الأمسية أروع أغانيهما، وقد اشتهر سيف نبيل بأغاني مثل "هاي السنة"، و"خايف من عندي"، بينما تميّزت رحمة رياض، وهي ابنة الفنان العراقي رياض أحمد بأسلوبها الخاص.

التاريخ: 4 أكتوبر

المكان: روضة البستان

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استعد للجري

مع اقتراب تحدي دبي للياقة الذي ينطلق في 18 أكتوبر، تزداد الفعاليات الرياضية في دبي. استعدّ لهذا الشهر مع أول فعالية جري ضمن سلسلة فعاليات "شرف إكستشينج رود ران" التي تضم ثلاث سباقات، أو سجّل في سلسلة "أرابيان إيبيك سيريز" في حتا. يمكنك أيضاً دعم التوعية حول مرض سرطان الثدي من خلال فعالية "بينك إذ بانك" على نخلة جميرا.

التاريخ: 4 أكتوبر

المكان: منتجع أناتارا نخلة دبي، ميدان غولف، فندق "جيه إيه " حصن حتا

“فاني سايد اب" مع "نيفيل شاه" و"سوراب بانت"

يحيي نجمي الكوميديا الهنديين "سوراب بانت" و"نيفيل شاه" عروض "فرونت رو" الكوميدية. يُعدّ شاه كاتباً وكوميدياً مميزاً وقد أطلق مؤخراً كوميديا مميزة على "أمازون برايم" بعنوان "وات آر يو لافينغ آت". أما بانت فيحمل في جعبته أكثر من 1000 عرض في 60 مدينة و15 دولة، وهو مؤسّس فرقة شرق الهند للكوميديا التي حصدت 115 مليون مشاهدة على "يوتيوب".

التاريخ: 5 أكتوبر

المكان: مدرسة الإمارات الدولية

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حفل مميز في "بيور سكاي لوانج"

اختتم عطلة نهاية الأسبوع مع حفل مميّز للفرقة الثنائية من مانشستر "تشيلدرن أوف زويس" في "بيور سكاي لاونج".سيقدّم "كوني كون" و"تايلر دالي"، أغاني "الآر أن بي" و"الساول" والتي اشتهرا بها على الساحة الموسيقية في المملكة المتحدّة. شاهد حفلهما في أحدث عرض لـ TGxHMC، المنصة التي تسلط الضوء على المواهب الموسيقيّة المحليّة والعالميّة، واستمع إلى أروع الأغاني مثل "ستيل ستاندينغ".

التاريخ: 5 أكتوبر

المكان: بيور سكاي لاونج

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