أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع: نسخة اللياقة!

مع اقتراب احتفال دبي بانتهاء العام الجاري، انتهزوا الفرصة لتنفيذ الوعد الذي قطعتموه لأنفسكم ليلة رأس السنة الماضية، باعتماد نمط حياة صحي وممارسة التمارين الرياضية. انضمّوا إلى المشاركين في تحدي دبي للياقة، أي جميع المقيمين في دبي والملتزمين بممارسة التمارين الرياضيّة لمدة 30 دقيقة يومياً حتى 16 نوفمبر. لعطلة نهاية هذا الأسبوع، نخصص لكم أهم 7 فعاليات مميزة تجمع بين المرح والنشاط واللياقة البدنية، بالإضافة إلى مكافآت تشجيعية مذهلة.

استكشفوا قرى اللياقة



استغلوا الأسبوع الأخير من تحدي دبي للياقة، لتحققوا الاستفادة القصوى من قرى اللياقة المفتوحة مجاناً للجميع، إذا لم تكونوا قد قمتم بذلك بعد. ففي "كايت بيتش"، يمكن للبالغين والأطفال على حد سواء ممارسة الغوص والرياضات المائية والاستمتاع بمجموعة من الأنشطة المتنوعة، مثل كرة السلة الشاطئية، وركوب الدراجات الهوائية واليوغا، وغير ذلك الكثير. توجهوا إلى "فستيفال سيتي" حيث تنتظركم تجارب رائعة، نذكر منها منصة "أي آي" ومنطقة 30 × 30 للمهارات والمواهب (حيث يمكنكم الفوز بجوائز قيّمة!) ومسار الميل للدراجات الهوائية عبر شاطئ "مرسى".

متى: حتى 16 نوفمبر

أين: "كايت بيتش" و"فستيفال سيتي"

تمارين رياضية في أحضان الطبيعة



هل تخطط لتناول الغداء في منطقة الخليج التجاري أو "داون تاون دبي"؟ استمتع بذلك من دون أيّ إحساس بالذنب، إذ يمكنك أن تقصد بعدها واحدة من منطقتَيْ اللياقة البدنية هناك، لتنفيذ التزامك بممارسة الرياضة لمدة 30 دقيقة يومياً. تستضيف منطقة "باي أفينيو" مهرجان "فيتنس فست" حيث جلسات اليوغا والزومبا والتمارين القتالية وحصص الملاكمة من 6 صباحاً إلى 11 مساءً. في جميع أنحاء "داون تاون دبي"، من سوق البحار إلى دبي أوبرا، يمكنك المشاركة في أنشطة جماعية، مثل جلسات هيت HIIT، والهيب هوب والكارديو وغيرها الكثير. استمتع بما تحفل به اثنتان من أكثر المناطق ازدحاماً في دبي، وعش نمط حياة صحياً في الوقت ذاته.



متى: حتى 16 نوفمبر

أين: "باي أفينيو" و"داون تاون دبي"



خطّط لنزهة عائلية



استفد من الطقس اللطيف واقصد أياً من حدائق دبي الخلابة. املأ سلّتك بكل ما هو صحي، وأحضر معك أفراد العائلة كلهم، إذ يمكن للأطفال الركض في السهول المفتوحة، بينما يستريح البالغون ويسترخون. إذا كنت في "الحديقة القرآنية"، عليك بزيارة "فيتنس هب" التي تضم مضماراً للجري ومساحات للتمارين الرياضية ومنطقة ألعاب للأطفال. كما يشارك السوق المفتوح "رايب ماركت" في أنشطة اللياقة البدنية، من خلال ملعب خاص لرياضة محاربي النينجا. التزم بحصتك الرياضية اليومية لمدة 30 دقيقة في الهواء الطلق، قبل جولة على الأكشاك التي تقدّم أشهى الأطباق العالمية المتنوعة.

متى: حتى 16 نوفمبر

أين: "الحديقة القرآنية" و "رايب ماركت في أكاديمية الشرطة- البرشاء"



استمتع بالمشي والتسوق واربح سيارة



تحتاج إلى معدات وملابس رياضية جديدة تجعلك في أفضل إطلالة تلائم كل أنشطة تحدي دبي للياقة؟ توجه إذاً إلى مراكز تسوق مختارة، مثل "تايم سكوير سنتر" و"الواحة مول" و"برجمان" و"الريف مول"، حيث تمارس رياضتك اليومية لمدة 30 دقيقة في المشي والتسوق! أنفق 250 درهماً في أيّ من متاجر هذه المراكز، وقد يحالفك الحظ فتعود إلى بيتك بسيارة نيسان باترول 2020 الجديدة. تسوّق ملابس الرياضة العصرية لتبدو بأفضل مظهر خلال تحدي دبي للياقة.

متى: حتى 16 نوفمبر

أين: "تايم سكوير سنتر"، الواحة مول، برجمان أو "الريف مول"

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مارسوا رياضة التأمل لتحسين صحتكم الذهنية



في خضم كل هذا الصخب الذي نعيشه في حياتنا اليومية، ليس هناك أفضل من أن نريح ذهننا عبر جلسة التحفيز الذهني "مايندفولنس ساوند وغونغ سشن" مع "زارين داداتشانجي". غوصوا في تمارين التنفس والاسترخاء التأملية عبر الأصوات الهادئة في هذه الجلسة المجانية التي يستضيفها "مركز جميل للفنون". عُرفت تقنية "غونغ" منذ قرون، وهي تمنح الذهن والجسم الشعور بالاسترخاء، ما يجعل من هذه الجلسة إضافةً رائعة لجهودك البدنية في تحدي 30 × 30.

متى: 9 نوفمبر

أين: مركز جميل للفنون

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سجلوا لتستمتعوا باللياقة البدنية مجاناً



إذا كنتم متحمسين لجرعةٍ من الرياضة والمرح من دون مقابل، فاستعدوا للمشاركة في واحد من هذه السباقات المجانية: "سيغنا بارك ران" و"تحدي دبي للجري" و "رحلة دبي الكبرى على الطرقات الوعرة". يتيح لك "سيغنا بارك ران"ممارسة تمارينك الصباحية المبكرة في "كايت بيتش" على طول الساحل الخلاب لدبي. أما "رحلة دبي الكبرى على الطرقات الوعرة" فهي مسار مجاني لركوب الدراجات الهوائية مفتوح لكل من هو في عمر 5 سنوات وما فوق، فيما يقام "تحدي دبي للجري" في شارع الشيخ زايد، ليمنحك فرصة فريدة لمشاهدة روعة الهندسة المعمارية للأبراج والمباني الشاهقة.

متى: 8 و 9 نوفمبر

أين: "دبي سبورت سيتي"، شارع الشيخ زايد و"كايت بيتش"

كافئ نفسك بعروض ترفيهية حية



بعد إنجاز التزامك بتحدي 30 × 30 للياقة في عطلة نهاية هذا الأسبوع، كافئ نفسك بالاستمتاع بأحد العروض الترفيهية الحية. رحّب بعودة النجوم سلمان خان وكاترينا كايف وسوناكشي سينها وغيرهم في "دا بانغ: ذا تور ريلوديد"، هذه الأمسية الحافلة بالغناء والرقص وإيقاعات بوليوود. أما عشاق الموسيقى الراقصة فموعدهم في "زيرو غرافيتي" مساء الجمعة، حيث يقدّم الدي جي "جويل كوري" أجمل الموسيقى والأغنيات، ومنها "سوري". فيما ندعو عشاق المؤلف الموسيقي الروسي- الأوكراني "إيغور كروتوي" إلى السهر معه برفقة نجوم بارزين مثل "ياسمين" و"ديماش كودايبرغن" و"نيكولاي باسكوف".

متى: 7 و 8 نوفمبر

أين: فندق جميرا بيتش، زيرو غرافيتي، فستيفال سيتي



