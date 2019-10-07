أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع

الكثير من المرح بانتظارك في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع مع الفعاليات الترفيهيّة والثقافية بالإضافة إلى عروض التسوّق المُذهلة وتجارب الطعام العالميّة. هذا ليس كلّ شيء، هناك أيضاً العديد من الحفلات الفنيّة مثل حفل "ريتا أورا" و"فالونغي باثاك"، كما يُمكنك اكتشاف أحدث الابتكارات في عالم التكنولوجيا. إليك أبرز 7 فعاليات رائعة تنتظرك خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع في دبي.

اطلع على كلّ جديد في عالم التكنولوجيا

جميع عشاق التكنولوجيا على موعد مع جيتكس، أضخم معرض للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. شهد هذا المعرض فس السنوات السابقة إطلاق أحدث التقنيات المتطورة مثل أول طائرة بدون طيار لمكافحة الحرائق في العالم، وتقنيات الذكاء الاصطناعي من "مايكروسوفت"، ومن المؤكد أن هذا العام سيشهد أشياءً مماثلة. اطّلع على ما تقوم به الشركات التقنية العالميّة واستكشف عروضاً مُذهلة في مجموعةٍ من المجالات مثل المنازل الذكية و"البلوكتشاين" والروبوتات والطائرات بدون طيار والأمن السيبراني وغير ذلك الكثير.

متى: 6-10 أكتوبر

أين: مركز دبي التجاري الدولي

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حفل "ريتا أورا وديسكلوجر"

استعدّ للمشاركة في مهرجان "ويك أب كول" الموسيقي، حيث يحيي الدي جي الألماني "روزفلت" أجواء ليلة الخميس، تليه عروضٌ مُتتالية لفريق "روفوس دو سول" ثم "ريتا أورا" و"ديسكلوجر" و"مرسر" يوم الجمعة. أما يوم السبت فسيشهد إطلالة مزدوجة للدي جي "بوب موس"، والدي جي "نايت مارز أو واكس". لا تفوّت فرصة الاستمتاع بالمناظر الرائعة للبحر والنجوم في نخلة جميرا، خلال أروع احتفاليةٍ تشهدها عطلة نهاية هذا الأسبوع.

متى: 10-12 أكتوبر

أين: دبليو دبي- نخلة جميرا

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"دانديا ماستي" مع "فالونغي باثاك"

تُحيي الفنانة "فالونغي باثاك" المشهورة بلقب "ملكة دانديا" حفلاً رائعاً على المسرح المفتوح في حديقة زعبيل خلال احتفالات "نافراتري". تتميّز "باثاك" بأداء أغنياتٍ كلاسيكية شهيرة وأعمالٍ فنية خالدة، منها "ماين بايال هاي تشانكاي" و"تشودي". الكثير من الأنشطةٍ الترفيهيّة بانتظارك في هذه الفعاليّة الرائعة، كما يمكنك اكتشاف منتزه بوليوود بارك ومشاهدة العروض الرائعة التي يؤديها كلٌّ من" بومي تريفيدي" و"سايرام دايف" و"آرفيند فيغدا".

متى: 10-11 أكتوبر

أين: المسرح المفتوح في حديقة زعبيل

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عروض رائعة على الكتب

ليس ضرورياً أن تكون من عشاق القراءة وهواة الكتب لكي يجذبك معرض "ذا بيغ باد وولف" للكتب، الذي تقام فعالياته هذا الخميس في مدينة دبي للاستوديوهات ويقدّم مجموعةً هائلة من الكتب المختارة مع خصومات تتراوح بين 50 و 80٪. اختر الكتب المفضلة لديك مثل كتب التطوير الذاتي أو القصص وغيرها في هذه الفعالية التي تستمر على مدى 24 ساعة متواصلة. إذا شعرت بالرغبة في اقتناء كتابٍ محدّد عند الثالثة فجراً، فلا تتردّد في الانطلاق إلى موقع المعرض والحصول على ما تبحث عنه، بسعرٍ لا يُنافس.

متى: 10-20 أكتوبر

أين: مدينة دبي للاستوديوهات

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أشهى النكهات على متن سفينة كوين إليزابيث 2

اختبر تجربة تناول طعام رائعة مستوحاة من عشرينيات القرن الماضي، مع تجربة "غاتسبي" المذاقية على متن السفينة كوين إليزابيث 2. يمكن للرجال أن يرتدوا الملابس المُخطّطة المستوحاة من تلك الفترة الزمنيّة كما يمكن للنساء ارتداء الفساتين المزينة باللؤلؤ والخرز. سيستمتع الجميع بقائمة طعام لذيذة من ثلاثة أطباق على أنغام الموسيقى التي تنقلهم إلى أجواء قصة "ذا غريت غاتسبي"، رائعة "فرانسيس سكوت كي فيتزجيرالد" الكلاسيكية والشهيرة في أميركا.

متى: 10-12 أكتوبر

أين: على متن السفينة الملكة إليزابيث الثانية

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مسرحيّة مُمتعة للأطفال

إنها فرصة رائعة لأطفال لمشاهدة قصة الريح في الصفصاف الشهيرة على خشبة المسرح في عرضٍ حيّ تستضيفة سفينة كوين إليزابيث 2 بمشاركة مجموعة من الفنانين الموهوبين. سيُحبّ الأطفال هذا العرض الذي يعتمد على مفاهيم الشجاعة والمغامرة والصداقة ويضمّ شخصيات مُحبّبة مثل السيد "تواد" وأصدقاؤه "راتي" و"مول" والسيد "بادجر". بعد العرض يُمكنك الاستمتاع بكوب من الشاي برفقة أبطال المسرحية في قاعة "تواد" من الساعة 1 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر.

متى: 11-19 أكتوبر

أين: على متن سفينة كوين إليزابيث 2

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معارض فنية في السركال أفنيو

خلال شهر سبتمبر استضافت العديد من صالات العرض في السركال أفنيو معارض فنية جذابة وهادفة. إذا فاتتك فرصة زيارتها، فيمكنك القيام بذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع واكتشاف إبداعات مجموعة من الفنانين المحليين والعالميين. شاهد العناصر الفنية التي يبتكرها الفنان التشكيلي اللبناني علي شعبان على السجّاد أو اكتشف المعرض الفني "ذا فلايت أوف تام" في غاليري ليلى هيلير للفنان ران هوانغ، أو معرض الفنانة لاريسا سنسور الذي يبحث مواضيع الصدمة والنفي من خلال التصوير الفوتوغرافي أو تعرّف على طريقة الفنان المحلي أحمد عماد في تسليط الضوء على تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على حياتنا.

متى: حتى نوفمبر

أين: السركال أفنيو

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