أبرز 7 فعاليات في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع!

تتسارع الأيام في شهر أكتوبر، وتزداد حماسة الجميع لممارسة الأنشطة الرياضيّة مع قرب انطلاق فعاليات "تحدي دبي للياقة". يُضاف إلى هذه الجرعة من النشاط المستمر لـ 30 يوماً، عروض موسيقية متواصلة منها العرض الأول لأحد أشهر الأعمال الفنية العالمية في "برودواي". إليك أبرز 7 أمور يمكنك القيام بها في دبي خلال عطلة نهاية الأسبوع.

كن مستعداً لـ "تحدي دبي للياقة"

استعد لشهر مليء بالحيوية، مع "تحدي دبي للياقة" الذي يُشجّع سكان دبي وزوّارها على ممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية يومياً، لمدة 30 يوماً، للمساهمة في جعل دبي المدينة الأكثر نشاطاً وحيوية في العالم. استكشف القريتين المجانيّتين للياقة في "دبي فستيفال سيتي" و"كايت بيتش"، وانضمّ إلى الفعاليات العائلية مثل "سيغنا بارك ران"، ومارس الأنشطة الكثيرة التي ستجعل سكان دبي في قمة الصحّة واللياقة البدنية.

متى: 18 أكتوبر- 16 نوفمبر

أين: في جميع أنحاء المدينة

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استمتع بأفضل ما في "بوليوود"



يزور النجوم "ألكا ياوتيرة غنيك" و"كومار سانو" و"أوديت نارايان" مركز دبي التجاري العالمي، حاملين معهم أجمل الأغنيات التي اشتهرت بها أفلام بوليوود، ضمن مهرجان الأساطير "ليجندز فور إيفر". حضّر حنجرتك لتصدح في هذه الأمسية مع أجمل الأغنيات وموسيقى الأفلام المفضلة لديك، مثل "بولي تشوديان" و"بيهلا ناشا" و"آنك ماري". أبدع هؤلاء النجوم أغنيات خالدة، ما يعني أنّه سيكون في انتظارك عروض فردية ومُشتركة لا تُنسى، تعيد إليك أجمل الذكريات.

متى: 18 أكتوبر

أين: مركز دبي التجاري العالمي

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أضخم عروض "برودواي" في طريقه إليك

كن مستعداً لأحد أضخم العروض التي ستشهدها "دبي أوبرا" هذا العام: "فانتوم أوف ذا أوبرا". يستند هذا العمل المسرحي الموسيقي إلى قصة حب غريبة بين مغنية السوبرانو "كريستين" وموسيقي عبقري غامض يعيش في قبو دار الأوبرا في باريس. هذا العمل الضخم لمؤلفه "أندرو للويد ويبير" عُرض لأكثر من 13000 مرة على خشبات أهم المسارح العالمية. تُفتح الستارة في 16 أكتوبر، ليستمتع الحضور بعرضٍ مذهل يجمع ممثلين موهوبين وأوركسترا من 130 موسيقياً.

متى: 16 أكتوبر- 9 نوفمبر

أين: "دبي أوبرا"

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أضف المرح إلى حياتك



جرعة كبيرة من الضحك بانتظارك هذا الخميس مع كوميديين من مختلف أنحاء العالم خلال عرض "ذا لافتر فاكتوري". يتواصل هذا العرض مع فريقه المكوّن من "إليانور تيرنان" و"إيمانويل سونوبي" و"مايك كابوزولا"، وفي الليلة التالية، يحملنا "كيني سيباستيان" القادم من الهند إلى عالمه الساخر من كل شيء، ويُضحكنا بتعليقاته الكوميديّة.

متى: 17 و 18 أكتوبر

أين: تريب باي ويندام و مدرسة الإمارات الدولية جميرا



موعدكم مع "البوب الكوري"



مع انتشار موسيقى البوب الكورية في جميع أنحاء العالم، سيكون هواة هذا الفن في دبي على موعد مع حفل يجمع أشهر فرقتين لموسيقى البوب الكورية في أمسيةٍ واحدة. تشعل فرقة "سفنتين" أجواء الحماسة، مع أعضائها الـ13 الموهوبين، وتليها فرقة "أس أف 9"، صاحبة الأغنيتين الشهيرتين "أو سولو ميو" و"ناو أور نيفر".

متى: 17 أكتوبر

أين: مركز دبي التجاري العالمي

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ماراثون الموسيقى الفيليبينية



هل ترغب بالمزيد من عروض الموسيقى الحية في عطلة نهاية أسبوع؟ ما عليك سوى الحضور هذا الخميس إلى مركز دبي التجاري العالمي الذي يستضيف حفلاً رائعاً يتألق فيه اثنان من أشهر النجوم. استعد للغناء مع "أيجيس" أيقونة موسيقى الروك في تسعينيات القرن الماضي، والتي ستُحيي استعراضاً ماراثونياً لـ 7 ساعات متواصلة، برفقة نجم الكوميديا "تيكلا". يعدكم هذان النجمان المتألقان بأمسية رائعة تستمر حتى 2.30 فجراً، تجمع بين الموسيقى والضحك وترضي حنينكم إلى الزمن الجميل.

متى: 17 أكتوبر

أين: مركز دبي التجاري العالمي

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مهرجان اللعب!



مهرجان "إنسومنيا" للألعاب الإلكترونية قادم إلى دبي. إذا كنت من عشاق الألعاب بمختلف أنواعها، فلا تفوت هذه الفرصة التي يوفرها هذا المهرجان الأطول في المملكة المتحدة. كن مستعداً لثلاثة أيام من المرح والتسلية بلا حدود، واستمتع بممارسة ألعاب تعيدك إلى الطفولة، وأخرى حديثة وافتراضية، مثل "ذا ليجند أوف زيلدا" و"فورتنايت". يُمكنك أيضاً المشاركة مع أفراد أسرتك في العروض التنكرية "موسبلاي ماسكيرايد"، والاستمتاع بموسيقى أبرز فناني الدي جي، بالإضافة إلى أنشطة جماعية مستوحاة من ألعاب الفيديو، وحفل موسيقي يحييه "جيسون بيج"، كاتب ومؤدي أغنية سلسلة "بوكيمون" التلفزيونية.

متى: 17-19 أكتوبر

أين: مضمار ميدان

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